El español Kilian Jornet anuncia su baja para el ultra-trail de Mont-Blanc UTMB

La leyenda española de las carreras de montaña, Kilian Jornet, anunció este jueves su baja para el prestigioso ultra-trail del Mont-Blanc en Chamonix, Francia, el 28 de agosto, debido a una lesión en la rodilla.

El corredor, de 38 años, vio arruinada su temporada por dolores recurrentes en la rodilla, que comenzaron una semana antes de su participación en la competición Zegama-Aizkorri en mayo. Once veces ganador de la prueba, terminó en la 43ª posición.

"A veces, los proyectos cambian y este año no correré el UTMB. Tras varios meses tratando una lesión en la rodilla, hemos decidido, de acuerdo con mi equipo médico, que la operación era la mejor opción", escribió el catalán en Instagram.

Jornet ha vencido cuatro veces la prueba del Mont-Blanc, un récord compartido con el francés François D'Haene, la carrera de montaña más prestigiosa del mundo.

Pero su situación física ha limitado sus actuaciones a lo largo del curso y lo privará de la edición 23 de la prueba.

Semanas después de su decepción en Zegama-Aizkorri, el español abandonó a mitad de recorrido en la Western States 100, en Estados Unidos, otra carrera de gran prestigio que ganó en 2011.

A principios de agosto renunció a la Sierre-Zinal, en Suiza, con la esperanza de recuperarse a tiempo para el UTMB.

Creado en 2003, este trail de larga distancia atrae ahora a atletas de todo el planeta que deben completar el recorrido alrededor del Mont Blanc en menos de 46h30, pasando por tres países (Francia, Italia y Suiza).

Jornet posee junto a D'Haene el récord de número de victorias en el UTMB (2008, 2009, 2011 y 2022), pero no ha vuelto a participar en la competición desde 2022.

En su ausencia, los estadounidenses Jim Walmsley, Ben Dhiman, Caleb Olson y los franceses Vincent Bouillard, Théo Detienne y Baptiste Chassagne serán los principales favoritos en la categoría masculina.