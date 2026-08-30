El español Marc Márquez gana el GP de Aragón de MotoGP

El campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez (Ducati) ganó este domingo el Gran Premio de Aragón en el circuito de Motorland para volver a la lucha por el título mundial.

El español dominó la carrera para imponerse en la meta del circuito de Alcañiz a su compatriota Pedro Acosta (KTM), que fue segundo, y al italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), tercero tras partir desde la pole position.

Vencedor el sábado también en la carrera esprint, Márquez siguió recortando la amplia distancia de 40 puntos que le separaban al inicio del fin de semana del actual líder del Mundial, el también español Jorge Martín (Aprilia).

Márquez, que se apuntó su cuarta victoria de la temporada, se aupó al segundo puesto del Mundial a 19 puntos de Jorge Martín, que acabó quinto este domingo en Motorland.

Bezzecchi baja al tercer puesto del Mundial, pero se mantiene a 24 puntos de Jorge Martín y a cinco de Marc Márquez.

Bezzecchi y Jorge Martín, arrancaron bien y se situaron primero y segundo, pero Márquez, que no tuvo su mejor inicio, superó rápidamente a Martín para colocarse en segunda posición.

Márquez logró arrebatar la cabeza de carrera a Bezzecchi en la sexta vuelta de las 23 que contaba la carrera.

A partir de ahí, el español fue el único líder de la carrera ampliando su ventaja hasta cruzar la línea de meta.

Entre los abandonos, Francesco Bagnaia y Franco Morbidelli se fueron al suelo, mientras que Raúl Fernández se retiró al box.