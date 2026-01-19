El español Nacho Elvira gana el Dubai Invitational de golf

El español Nacho Elvira remontó al final para hacerse con la victoria en el Dubai Invitational de golf, este domingo.

Elvira acabó con una tarjeta global de -10 los cuatro días de competición en los Emiratos Árabes Unidos, con un golpe de ventaja sobre el neozelandés Daniel Hillier y dos golpes de margen respecto a un grupo de cuatro hombres, entre los que destacaban el norirlandés Rory McIlroy y el irlandés Shane Lowry.

"Esto significa mucho para mí. Si el martes me hubieran dicho que este domingo iba a ser el ganador, no lo hubiera creído. Es como un sueño hecho realidad", admitió Elvira, de 38 años, después de su victoria.

McIlroy, seis veces ganador en ese campo del Dubai Creek Resort, no pudo por lo tanto acercarse en el palmarés al escocés Colin Montgomery, ocho veces ganador en este torneo, válido para el circuito europeo DP World Tour.