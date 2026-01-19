$!Más de 35 proyectos por $568 millones ejecuta el MOP

Más de 35 obras con una inversión de B/. 568 millones ha ejecutado el Ministerio de Obras Públicas en lo que va del mes de enero de 2026, informó la entidad.

El MOP comunicó que “dos de esos proyectos son de interés público y cambiarán de gran forma la Carretera Panamericana desde Panamá Oeste hasta Veraguas y se adjudicó la segunda licitación bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) en Panamá, correspondiente al proyecto de rehabilitación, mejora y mantenimiento de la Carretera Panamericana Oeste”.

El plan contempla entre otras mejoras, la construcción de 15 retornos distribuidos en los corregimientos de Chame, Gorgona, Coronado, Las Uvas, Las Guías Occidente, Aguadulce y Santiago.

De igual forma, la entidad señaló que “se adjudicó el tramo Carretera Panamericana (CPA) El Espino y Variante de Campana, por un monto de B/.228,451,693.00”, la obra contempla una extensión de 20 kilómetros de carretera e incluye la ampliación de cuatro a seis carriles, desde la entrada de la Hacienda Los Calderones en La Chorrera hasta el puente sobre el río Sajalices (Chame).

Este enero el MOP también adjudicó el proyecto de diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de la carretera de 11.22 kilómetros Solución Quebro Varadero, en Veraguas, una zona agrícola.

Los puentes

La entidad reveló que 12 puentes vehiculares, de los cuales 11 son tipo Mabey, ubicados en los distritos de Panamá y San Miguelito, serán rehabilitados y construidos, a un costo de B/. 11.5 millones.

Los pasos a intervenir son: Puente elevado vehicular de la DIJ, Puente elevado vehicular de la USMA, Puente elevado vehicular de Vía España (Cincuentenario y El Balboa), Puente elevado de Paraíso (San Miguelito), Puente elevado vehicular de Villa Lucre, Puente elevado vehicular de Brisas del Golf, Puente elevado vehicular de Los Pueblos, Puente elevado vehicular de San Antonio, Puente elevado vehicular de Las Acacias, Puente elevado vehicular de la Asamblea Nacional de Diputados, Puente elevado de la Avenida Balboa y Puente elevado vehicular de la Avenida Martín Sosa y Transístmica.