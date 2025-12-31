El etíope Gizachew y la tanzana Panga mantienen la hegemonía africana en la San Silvestre

El etíope Muse Gizachew y la tanzana Sisilia Panga ganaron este miércoles la tradicional carrera de San Silvestre, una marea humana que desbordó Sao Paulo al celebrar su 100ª edición.

Atletas de África mantienen así la indiscutible hegemonía que han establecido durante los últimos años en la mayor prueba urbana de Brasil y América Latina, con 14 ediciones consecutivas de triunfos de corredores de ese continente en la rama masculina y 18 en la femenina.

Gizachew, de 19 años, sobrepasó al keniano Jonathan Kipkoech Kamosong en los últimos metros con un impresionante remate, imponiéndose entre los corredores élite masculinos en una mañana de buen tiempo, después de días marcados por una fuerte ola de calor.

Completó en 44 minutos y 28 segundos los 15 km de recorrido por puntos icónicos de la ciudad como la Avenida Paulista, la Plaza de la República o el Teatro Municipal.

Kamosong cruzó la meta en el segundo lugar (44:32) y el brasileño Fabio Correia en el tercero (45:06).

La victoria entre las atletas élite femeninas correspondió a Panga, de 28 años, que dominó con autoridad y finalizó con crono 51 minutos y 8 segundos.

La keniana Cynthia Chemweno, segunda (52:31), y la brasileña Nubia de Oliveira, tercera (52:42), completaron el podio.

- Una fiesta récord -

San Silvestre 2025 contó con récord de 55.000 corredores inscritos, procedentes de 44 países.

La primera San Silvestre se celebró la noche del 31 de diciembre de 1925, por iniciativa del periodista Cásper Libero, fundador del diario Gazeta Esportiva, después de haber asistido a una carrera nocturna en París.

Desde entonces la cita se celebra anualmente, a excepción de 2020, cuando debió suspenderse por la pandemia de coronavirus.

La competición abandonó su horario nocturno con el tiempo y comenzó a correrse por la mañana a partir de 2012 debido a las altas temperaturas del verano.

Los máximos ganadores históricos de la centenaria carrera son la portuguesa Rosa Mota, con seis triunfos consecutivos entre 1981 y 1986, y el keniano Paul Tergat, cinco veces vencedor, en 1995, 1996, 1998, 1999 y 2000.