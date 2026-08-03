El expatrón de la Federación India de Lucha, absuelto en un caso de acoso sexual

Un tribunal de Delhi absolvió el lunes al expresidente de la Federación India de Lucha (WFI), Brij Bhushan Sharan Singh, acusado en un caso de acoso sexual tras acusaciones de varias de las mejores luchadoras del país, informaron los medios.

De 69 años y exdiputado del partido Bharatiya Janata (BJP) del Primer ministro Narendra Modi, Singh fue acusado en junio de 2023 de haber cometido tocamientos y de haber exigido a las deportistas relaciones sexuales.

El expatrón negó todas las acusaciones y declaró estar siendo víctima de una "vendetta política".

En enero de 2023, Vinesh Phogat, una de las mejores luchadoras del país, inició las acusaciones. Sakshi Malik, bronce olímpico en Rio 2016, es otra de las denunciantes según los medios.

Las luchadoras recibieron el apoyo de decenas de deportistas indios, entre ellos el luchador Bajrang Punia, bronce olímpico en Tokio en 2021.

Deportistas de ambos sexos organizaron un movimiento de protesta en abril de 2023 para exigir su dimisión como presidente de la WFI y para que se diera continuación a las denuncias de las luchadoras, pero los manifestantes fueron violentamente detenidos por la policía un mes más tarde, mientras trataban de acercarse al Parlamento.

La lucha es un deporte extremadamente popular en India, y las imágenes de los deportistas detenidos e introducidos en autobuses se hicieron virales en redes sociales.

El abogado de Singh, Rajiv Mohan, aseguró el lunes que su defendido había sido "absuelto".

Según declaró este abogado a los medios, el tribunal había señalado "incoherencias" en las declaraciones de los testigos y "contradicciones en los puntos clave".

El lunes, tras el anuncio de la sentencia, los defensores de Singh tiraron fuegos artificiales y lo cubrieron de pétalos de flores mientras cantaban eslóganes.

"Había dicho (...) que me ahorcaría si era reconocido culpable", declaró a la prensa.

"Hoy camino libre tras haber sido absuelto", se felicitó.

La luchadora Vinesh Phogat, en el origen de las acusaciones, indicó que las denunciantes apelaran esta decisión ante una jurisdicción superior, y que continuarán su combate contra Singh.

"Hemos necesitado muchísimo coraje para manifestar y registrar una denuncia contra un poderoso dirigente del partido del poder", declaró en la red social X.