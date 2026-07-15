El expresidente español Rajoy ironiza con la "atención" prestada a su comentario sobre la selección francesa

Sin disculparse, el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy ironizó en una nueva columna periodística con la "atención" prestada a su comentario sobre la selección francesa de fútbol "sin franceses", que fue tachada de racista tanto en Francia como por el Ejecutivo español.

Sin referirse a sus palabras sobre los Bleus -"una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses"- en su columna del viernes pasado sobre el Mundial en el diario digital El Debate, el conservador Rajoy (2011-2018) dio esta vez, "de manera especial, gracias a las autoridades por la atención que me han prestado en este Mundial".

"La pena es que tantos esfuerzos dedicados a glosar mis virtudes les hayan distraído de otras cuestiones (...) que importan a los españoles", escribió Rajoy con su conocida ironía, en una velada crítica al Gobierno del socialista Pedro Sánchez, sin mayoría en el Parlamento y debilitado por escándalos de corrupción en su entorno.

La nueva columna de Rajoy publicada la noche del martes comentaba la victoria de España 2-0 sobre Francia en la semifinal del Mundial.

"Les interesa más chivarse a un ministro extranjero o hacer una reverencia a un primer ministro para provocar ruido, distraer la atención, alborotar y todo para que no se hable de lo que estamos viviendo", insistió Rajoy.

Esto último es una referencia a Sánchez, quien cargó contra Rajoy por sus "declaraciones xenófobas" y el martes en París afirmó estar "muy avergonzado" durante una conversación con el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, durante los actos con motivo de la Fiesta Nacional de Francia.

También de forma indirecta, Rajoy descartó pedir disculpas, tal y como le había exigido el Gobierno de Sánchez: "Ellos no piden perdón por nada. Eso, por lo visto, siempre les toca a otros. Ustedes ya saben cómo soy y lo que pienso".

Las palabras de Rajoy, desalojado del poder en 2018 mediante una moción de censura liderada por Sánchez, desataron una verdadera tormenta en Francia, donde varios ministros y políticos de todo el espectro cargaron contra su "racismo" y su "odio".