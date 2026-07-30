El famoso alpinista Nirmal Purja desaparecido junto a 9 personas tras avalancha en Pakistán

Diez personas, entre ellas el famoso escalador nepalí Nirmal Purja, están desaparecidas tras una avalancha ocurrida en el norte de Pakistán mientras se encontraban en plena expedición, anunció el jueves el club alpino de ese país.

"El Club Alpino de Pakistán (ACP) recibió informes muy preocupantes sobre una avalancha que afectó a un equipo de escaladores en el Broad Peak (8.047 m), en la cordillera del Karakórum", aseguró la entidad a última hora del día.

El club indicó que la expedición liderada por Purja está compuesta por 10 personas originarias de Nepal, Pakistán, Omán, Estados Unidos y China. Hasta el momento, no se ha podido contactar con ellos.

"Se está haciendo todo lo posible para garantizar que se movilicen helicópteros de apoyo y todos los recursos de rescate disponibles a la primera oportunidad, siempre que lo permitan las condiciones climáticas y operativas", añadió.

Purja, de 43 años, quien sirvió en la Brigada de Gurkhas del ejército británico antes de unirse al Escuadrón Especial de Barcos de los Marines Reales, ha batido múltiples récords de escalada desde que se convirtió en alpinista y guía de montaña de tiempo completo.

Escaló los 14 "ochomiles" -las famosas cumbres de más de 8.000 metros- en seis meses y seis días entre abril y octubre de 2019, lo que en ese momento fue un récord.

El documental de Netflix "14 Cumbres: Nada es imposible" sobre esa proeza también le valió notoriedad internacional.

En 2021, junto con un equipo de otros nueve escaladores nepalíes, Purja completó la primera ascensión invernal del K2.