El Flamengo asaltó este sábado la casa de su gran adversario, el Palmeiras, y se consagró campeón del Brasileirão 2026, un título que le permite salvar un año en el que aspiraba a ganarlo todo.

El club más popular de Brasil obtuvo su segunda liga consecutiva, y la novena de su historia, al igualar 1-1 con el Verdão en Sao Paulo en la antepenúltima jornada del campeonato.

Con dos fechas por disputar, el Fla tiene 80 puntos, inalcanzable para el Palmeiras, su escolta con 74.

En caso de igualdad de puntos, el primer criterio de desempate juega a favor del equipo de Rio de Janeiro: tiene 24 partidos ganados, por 21 del cuadro paulista.

El colombiano Jhon Arias abrió la cuenta para el Verdão en el Nubank Parque a los doce minutos y Samu Lino anotó el tanto del empate y del título a los 76'.

La liga culmina de forma positiva un año de altibajos para el Fla, que superó a Santos (8) en el palmarés y ahora está solo por detrás del Palmeiras (12).

Este título es un alivio para un equipo que diseñó la plantilla más poderosa de América para conseguir el inédito triplete de Brasileirão, Copa Libertadores y Copa de Brasil. Pero corría el riesgo de irse con las manos vacías tras quedar eliminado en semifinales del torneo continental y en dieciseisavos de la copa nacional.

- Reponerse de un mal arranque -

El Fla supo sobreponerse a un mal arranque de temporada y desbancar de la punta a Palmeiras, que ocupó el liderato durante 19 jornadas.

El Verdão ha sido su gran rival por el dominio del fútbol sudamericano en la última década, en la que entre ambos han ganado siete ligas domésticas y cinco Libertadores.

Tras perder en penales con el PSG la final de la Copa Intercontinental en diciembre, Flamengo optó por dar descanso a su nómina, la última del Brasileirão en regresar al trabajo.

La apuesta exigió un alto precio: sus jugadores tuvieron una evidente desventaja física y perdieron dos finales, la Supercopa de Brasil contra Corinthians y la Recopa Sudamericana ante Lanús.

En la liga tampoco comenzó como se esperaba y por ello fue destituido el entrenador Filipe Luís en marzo, con apenas tres fechas disputadas.

Un día después de despedir al artífice de la liga y la Libertadores de 2025, este club de más de 130 años de existencia y 50 millones de hinchas contrató a Leonardo Jardim.

- Factor Jardim -

El técnico portugués fue campeón en Francia con el Mónaco de Falcao García y Kylian Mbappé y dirigió a Cruzeiro el año pasado.

En su primer partido con el Fla ganó el Campeonato Carioca, el torneo estatal de Rio de Janeiro, al derrotar en penales al Fluminense.

Su inicio no terminó de convencer debido en parte a un estilo de juego más reactivo que el de Filipe Luís, menos vistoso y explorando más los contraataques.

Pero todo empezó a cambiar tras la pausa por el Mundial 2026.

En la primera vuelta del campeonato brasileño el Fla acabó segundo, a cuatro puntos de Palmeiras, que lo goleó 3-0 en el Maracaná.

Pero en la segunda vuelta el Fla fue arrasador: apenas una derrota y sumando 40 de 51 puntos posibles.

Asumió el liderato en la vigesimosexta fecha y nunca más lo soltó.

- Vieja guardia -

A pesar de que compró a Lucas Paqueta por 42 millones de euros en enero, el fichaje más caro de América, la vieja guardia fue la encargada de llevar al gigante carioca a buen puerto.

Flamengo volvió a basar su ataque del talento del uruguayo Giorgian De Arrascaeta y en el poderío goleador de los brasileños Pedro (20 tantos) y Samuel Lino (13) y del colombiano Jorge Carrascal (8).

Con el veterano Jorginho sosteniendo el centro del campo y Léo Pereira y Léo Ortiz formando un muro infranqueable en defensa, los números muestran todo su repertorio.

Es el equipo más goleador del torneo, con 74 tantos en 36 partidos, y el segundo menos goleado (31, por detrás del Palmeiras, con 26).

Y ya es nuevamente campeón.