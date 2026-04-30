El fondo soberano saudita se retira del LIV Golf y deja en el aire el futuro del circuito

El fondo soberano de Arabia Saudita (PIF) dejará de financiar el LIV Golf al final de la temporada 2026, según un comunicado del organismo enviado a la AFP este jueves, una decisión que arroja serias dudas sobre el futuro de este circuito disidente,.

"El PIF ha tomado la decisión de financiar LIV Golf solo hasta el final de la temporada 2026. La importante inversión que requeriría LIV Golf a más largo plazo ya no es compatible con la fase actual de la estrategia de inversión del PIF", explicó un portavoz en ese comunicado.

Es la confirmación de una noticia avanzada en los últimos días por medios estadounidenses y que deja en el aire el futuro de LIV Golf, fundado en 2022 como principal rival del PGA Tour, y que gastó 5.000 millones de dólares, según algunas fuentes, para atraer a muchas de las principales figuras del golf, como Jon Rahm, Bryson DeChambeau y Phil Mickelson.

Pero la serie ha tenido dificultades para captar atención mundial y algunas figuras como Brooks Koepka y Patrick Reed regresaron o están en proceso de volver al PGA Tour.

El director ejecutivo de LIV Golf, Scott O'Neil, desmintió esas informaciones, prometiendo continuar la temporada "a toda máquina", aunque reconoció que el circuito "probablemente" tendría que conseguir financiación en el futuro.

Un colapso de LIV Golf podría poner en riesgo las carreras y los ingresos de sus jugadores estrella.

Figuras como DeChambeau desertaron del PGA Tour en circunstancias muy tensas y podrían enfrentarse a severas sanciones si intentan regresar.

- Consecuencia de la guerra -

"Había reglas y se rompieron", afirmó el director ejecutivo del PGA Tour, Brian Rolapp, al Wall Street Journal esta misma semana.

LIV Golf anunció el martes el aplazamiento de su torneo previsto para junio en Nueva Orleans, aunque los directivos señalaron que esperan reprogramar un evento para finales de este año.

El próximo torneo de LIV Golf está programado del 7 al 10 de mayo en Trump National, en las afueras de Washington, antes de un calendario que incluye Corea del Sur, España, Inglaterra y el cierre en Estados Unidos, concretamente en Indianápolis del 20 al 23 de agosto.

A principios de este mes, el PIF anunció que reorganizaría su plan de inversiones para el período 2026-2030 en un contexto de dificultades en la región por la guerra entre Irán y los aliados Estados Unidos e Israel.

Los países del Golfo se han visto duramente golpeado por los ataques iraníes contra infraestructuras, incluidos aeropuertos, instalaciones energéticas y puertos, en respuesta a los bombardeos del ejército estadounidense e israelí contra Irán desde finales de febrero.

Pero incluso antes de la guerra, las reformas económicas de Arabia Saudita estaban bajo presión, ya que los persistentes precios bajos del petróleo en los últimos años redujeron los ingresos del gobierno y desencadenaron un gasto deficitario.