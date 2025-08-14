Deportes

El francés Atmane embosca también a Rune y se mete en semis de Cincinnati

El francés Térence Atmane devuelve un golpe ante Holger Rune en cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati el 14 de agosto de 2025 Dylan Buell
AFP
14 de agosto de 2025

El francés Térence Atmane, número 136 de la ATP, se cobró el jueves su segunda víctima seguida del top-10 en el danés Holger Rune para avanzar a las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati, donde chocará con Jannik Sinner.

Atmane, que proviene de la fase de clasificación, tumbó a Rune, noveno de la ATP, por 6-2 y 6-3 en una asombrosa actuación que cerró el programa del jueves.

Tan solo un día antes, el francés, de 23 años, ya había dado la gran sorpresa del torneo al eliminar al estadounidense Taylor Fritz, cuarto del ranking mundial.

El sábado le espera el desafío definitivo al enfrentar en semifinales al italiano Jannik Sinner, número uno mundial y defensor del título.

