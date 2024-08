El francés Benjamin Thomas campeón olímpico de ómnium, Albert Torres 4º

El francés Benjamin Thomas se proclamó campeón olímpico de ómnium en los Juegos de París-2024, este jueves en el velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines, en la periferia de París.

La plata fue para el portugués Iuri Leitao y el bronce para el belga Fabio van den Bossche. El español Albert Torres, cuarto, se quedó a cuatro puntos del belga.

"El diploma es lo de menos, es verdad que a lo mejor con el tiempo le doy más valor, pero personalmente me voy satisfecho de haberlo dado todo y de hacer una gran competición", analizó Torres en zona mixta para varios medios, entre ellos la AFP.

"Es verdad que he estado muy cerca de las medallas, creo que he hecho un gran campeonato, regular, el único pero es la (modalidad de) eliminación, que el resultado no ha sido bueno, y eso me ha privado de las medallas para el final", añadió.

De las cuatro partes de las que consta el ómnium (scratch, tempo, eliminación, puntuación), fue la última la que casi le aúpa al podio. "Sabía que la puntuación era mi prueba, si tenía las piernas y la carrera iba dura era cuestión de tener buena lectura y esperar el momento. Al final ha habido emoción hasta las últimas vueltas", explicó el balear, que fue 10º en Tokio-2020.

El colombiano Fernando Gaviria fue 17º este jueves y el mexicano Ricardo Peña 21º. Gaviria confirmó que seguirá "trabajando" en la pista, porque le "hace bien para la ruta".