El francés Godon gana la 3ª etapa del Tour de Romandía, Pogacar sigue líder

El campeón de Francia Dorian Godon (Ineos-Grenadiers) se tomó la revancha sobre Tadej Pogacar al ganar al esprint este viernes la tercera etapa del Tour de Romandía, disputada en un circuito alrededor de Orbe (Suiza), aunque el esloveno mantiene el lideraro.

Godon se impuso en la llegada al neozelandés Finn Fisher-Black y a su compatriota Valentin Paret-Peintre.

Pogacar, que había superado a Godon la víspera en un esprint reducido bastante similar, terminó cuarto y conserva su maillot amarillo de líder de la clasificación general.

Con la última dificultad situada a más de 30 km de la meta, los líderes no tuvieron ocasión de medirse y las diferencias en la general se mantienen sin cambios, con Pogacar por delante del alemán Florian Lipowitz y del francés Lenny Martinez.

La cuarta y penúltima etapa, el sábado, con tres ascensiones al Col du Jaun en el programa, debería ofrecer un terreno más propicio para los ataques antes de la llegada del domingo, marcada por una subida final hacia Leysin.

- Clasificación de la etapa:

1. Dorian Godon (FRA/IGD) los 176,6 km en 3 h 58:18.

(media: 44,5 km/h)

2. Finn Fisher-Black (NZL/RBH) a 0.

3. Valentin Paret-Peintre (FRA/SOQ) 0.

4. Tadej Pogacar (SLO/UAD) 0.

5. Sergio Higuita (COL/XAT) 0.

6. Albert Philipsen (DEN/LTK) 0.

7. Junior Lecerf (BEL/SOQ) 0.

8. Clément Champoussin (FRA/XAT) 0.

9. Clément Berthet (FRA/GFC) 0.

10. Luke Plapp (AUS/JAY) 0.

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- Clasificación general:

1. Tadej Pogacar (SLO/UAD) 12 h 06:46.

2. Florian Lipowitz (GER/RBH) a 17 segundos.

3. Lenny Martinez (FRA/TBV) 26.

4. Jørgen Nordhagen (NOR/TVL) 33.

5. Albert Philipsen (DEN/LTK) 41.

6. Carlos Rodríguez (ESP/IGD) 51.

7. Luke Plapp (AUS/JAY) 51.

8. Luke Tuckwell (AUS/RBH) 52.

9. Jefferson Alveiro Cepeda (ECU/MOV) 52.

10. Clément Berthet (FRA/GFC) 57.

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