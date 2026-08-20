El francés Julian Alaphilippe se dispone a colgar la bicicleta (medios)

El corredor francés Julian Alaphilippe, dos veces campeón del mundo y ganador de una Milán-San Remo, pondrá fin a su carrera deportiva a los 34 años, afirmaron este jueves varios medios.Según el portal especializado neerlandés WielerFlits, Alaphilippe "considera seriamente poner fin a su carrera" y estaría "a punto de rescindir su contrato con el equipo Tudor Pro Cycling, que se extiende hasta finales de 2027".El periódico francés L'Equipe va más lejos: "Alaphilippe lo deja", titula el periódico deportivo en su página de internet. "Julian Alaphilippe (34 años) decidió poner fin a su carrera y renunciar a su último año de contrato con Tudor. El Tour de Francia fue su última carrera".Preguntados por la AFP, el corredor y su entorno no confirmaron esas informaciones.Si la información se confirma, será el fin de una era para el ciclismo francés, tras las retiradas de Thibaut Pinot en 2023 y de Romain Bardet el año pasado, ya que estos tres ciclistas han sido las principales figuras del ciclismo galo en los últimos 15 años.Y de esos tres campeones, Julian Alaphilippe es el que cuenta con el palmarés más brillante, coronado por sus dos títulos de campeón del mundo, en 2020 en Imola y al año siguiente en Lovaina.Vencedor de seis etapas en total en el Tour de Francia, Alaphilippe también alzó los brazos una vez en la Vuelta a España, ya en 2017, y en el Giro de Italia siete años más tarde.