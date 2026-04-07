El francés Paul Seixas da golpe a Vuelta al País Vasco tras ganar en solitario 2ª etapa

Vencedor de la contrarreloj individual de la víspera, la joven promesa del ciclismo francés Paul Seixas dio un golpe este martes al ganar en solitario en la segunda etapa de la "Itzulia" (la Vuelta al País Vasco) con final en alto en Cuevas de Mendukilo.

El corredor galo de 19 años del equipo Decathlon CMA CGM refuerza así su maillot amarillo de líder de la general, tras esta segunda victoria de su carrera en una prueba de categoría World Tour.

De adjudicarse la victoria final en el País Vasco se convertirá en el primer corredor francés en ganar una prueba por etapas desde Christophe Moreau, en 2007, en el Critérium du Dauphiné.

En la general supera al esloveno Primoz Roglic, a 1 minuto 59 segundos, y al alemán Florian Lipowitz, a 2 minutos y 8 segundos. El mexicano Isaac Del Toro es octavo a 2 minutos 44 segundos.

En esta etapa de 164,1 kilómetros de recorrido, con salida en Pamplona y más de 3.300 kilómetros de desnivel acumulado, Seixas atacó a seis kilómetros para la cima de la principal dificultad del día, San Miguel de Aralar, para dejar a más de un minuto a un grupo liderado por el danés Matias Skjelmose.

Uno de los damnificados del día fue el escalador vasco Mikel Landa (Soudal Quick-Step), que se fue al suelo en una bajada a cerca de diez kilómetros para meta. Aunque en las imágenes televisivas se le veía tendido sobre el asfalto, el corredor con dos terceros puestos en el Giro de Italia logró llegar a meta y terminar la etapa.

La tercera etapa, el miércoles, contará con 152,8 kilómetros, con salida y meta en Basauri, en la periferia de Bilbao.

- Clasificación de la 2ª etapa de la Vuelta al País Vasco:

1. Paul Seixas (FRA/DCT) los 164,1 km en 4 h 11:48.

2. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) a 1:25.

3. Primož Roglic (SLO/RBH) 1:25.

4. Cian Uijtdebroeks (BEL/MOV) 1:25.

5. Ben Tulett (GBR/TVL) 1:25.

6. Alex Baudin (FRA/EFE) 1:25.

7. Ion Izagirre (ESP/COF) 1:25.

8. Florian Lipowitz (GER/RBH) 1:25.

9. Clément Champoussin (FRA/XAT) 1:31.

10. Harold Tejada (COL/XAT) 1:43.

11. Isaac Del Toro (MEX/UAD) 1:43.

12. Juan Ayuso (ESP/LTK) 2:29.

- Clasificación general:

1. Paul Seixas (FRA/DCT) 4 h 28:47.

2. Primož Roglic (SLO/RBH) a 1:59.

3. Florian Lipowitz (GER/RBH) 2:08.

4. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) 2:14.

5. Ben Tulett (GBR/TVL) 2:27.

6. Alex Baudin (FRA/EFE) 2:31.

7. Ion Izagirre (ESP/COF) 2:36.

8. Isaac Del Toro (MEX/UAD) 2:44.

9. Harold Tejada (COL/XAT) 2:48.

10. Cian Uijtdebroeks (BEL/MOV) 3:01.