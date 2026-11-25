La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) confirmó este miércoles una investigación sobre el jugador francés Arthur Rinderknech, sospechoso de haberse negado a someterse a un control antidopaje.

"Tras las informaciones aparecidas en los medios y la publicación del jugador en redes sociales, podemos confirmar que Arthur Rinderknech ha sido acusado de negarse a someterse a un control", indicó la instancia en un comunicado transmitido a la AFP.

El jugador galo, que ocupa el puesto 57 del mundo, rechazó durante la noche las "acusaciones" según las cuales se habría negado a someterse a un test, lo que le acarrearía una suspensión de dos a cuatro años si se demostrase.

"El caso será examinado por un tribunal independiente a principios del año que viene", anunció el miércoles la ITIA, que se negó a "comentar más detalles de la investigación".

La antigua campeona de Wimbledon Marketa Vondrousova recibió una sanción de cuatro años por parte de la ITIA en junio por negarse a un control antidopaje fuera de competición en diciembre de 2025.