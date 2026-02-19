Deportes

El francés Seixas gana la 2ª etapa de Vuelta al Algarve, Ayuso nuevo líder

El ciclista francés Paul Seixas (c) cruza la meta, junto al español Juan Ayuso, en la segunda etapa de la Vuelta al Algarve el 19 de febrero de 2026 en Foia, Portugal João Matos
19 de febrero de 2026

La esperanza del ciclismo francés, Paul Seixas, logró este jueves a sus 19 años su primera victoria como profesional al ganar la segunda etapa de la Vuelta al Algarve, en el Alto da Foia (sur de Portugal).

Al término de una subida de 9 kilómetros con una pendiente media del 6,2%, el corredor del equipo Décathlon CMA CGM superó al esprint al español Juan Ayuso, nuevo líder de la general en detrimento del francés Paul Magnier, y al portugués João Almeida.

Después de una concentración en altitud de dos meses en España, Seixas logró su primera victoria en su primera carrera de la temporada. El ciclista de Lyon es segundo en la general con el mismo tiempo que Ayuso.

A cuatro kilómetros para la línea de meta, el galo, bronce en los últimos campeonatos de Europa -sólo superado por Tadej Pogacar y Remco Evenepoel- respondió a un primer ataque de Ayuso, al que pudo seguir con Almeida a su rueda.

El trío, alcanzado por el británico Oscar Onley y por el compañero estadounidense de Seixas Matthew Riccitello, disputó la victoria en un esprint en el que el francés atacó a falta de 300 metros.

"Había que esperar al momento adecuado, sabiendo que los últimos hectómetros eran estrechos y sinuosos", explicó el joven ganador del día.

El viernes, los corredores disputarán una contrarreloj individual de 19 kilómetros por un trazado llano en torno a Vilamoura. La Vuelta al Algarve concluye el domingo.

