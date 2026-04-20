El francés Stève Stievenart logra la "triple corona del fin del mundo" en aguas abiertas

El nadador en aguas abiertas Stève Stievenart se convirtió este domingo en el primer hombre en completar la "triple corona del fin del mundo" al enlazar a nado Uruguay con Argentina, según anunció su equipo en un comunicado.

El francés, apodado "la Foca", tardó 17 horas, 59 minutos y 33 segundos en cruzar a nado los 43 kilómetros del Río de la Plata hasta Argentina.

De este modo, completó la tercera etapa de la "triple corona del fin del mundo", tras sus travesías por el Canal Beagle (entre Argentina y Chile) y el Estrecho de Magallanes, en Chile.

"Tuve olas y viento todo el tiempo, ni un momento de calma...", comentó el nadador de 48 años. "¡El Río de la Plata hay que ganárselo! Fue un día agotador".

"Estoy muy contento porque soy el primer nadador en hacerlo, es una doble satisfacción", agregó.

Desde hace muchos años, Stève Stievenart recorre el mundo en busca de desafíos extremos, "un viaje interior" impulsado por el deseo de "reconectar con la naturaleza", explicaba a la AFP en 2024.

Es especialista, en particular, en la travesía del Canal de la Mancha, considerada como el Everest de la resistencia en aguas abiertas.