$!Mulino revisará hoy la regulación de las plataformas digitales tras quejas

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que hoy revisará el Decreto Ejecutivo N.º 10 luego de las fuertes quejas surgidas en distintos sectores por la nueva regulación a plataformas digitales de transporte.¿Qué es el Decreto 10?

El Decreto Ejecutivo N.º 10 (16 de abril de 2026) establece un nuevo marco para servicios tipo Uber o InDrive, al clasificarlos como “transporte selectivo de lujo (Taxi de Lujo – TL)”.

“He estado leyendo muchas opiniones sobre el Decreto Ejecutivo 10. El lunes me reuniré con autoridades de la ATTT y el Ministerio de Gobierno para revisar todos esos puntos de vista”, manifestó el mandatario a través de sus redes sociales el pasado sábado.

El mandatario subrayó que su administración no busca perjudicar a ningún sector, sino garantizar la mejora y la seguridad del servicio para los usuarios.

Por su parte, los conductores que operan a través de aplicaciones digitales manifiestan inquietudes sobre algunos aspectos de la normativa, señalando la necesidad de mayor claridad en su implementación y en los requisitos establecidos. Entre los principales cambios se establece que: no se permitirán vehículos con más de 7 años de antigüedad, el servicio operará bajo la supervisión directa de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), que también mantendrá la potestad de fijar las tarifas.

Sobre el tema de las tarifas, José Gabriel Lezcano, presidente de la Unión Nacional de Conductores de Plataformas Digitales y Similares (UNCOPLADIS), expresó que “el tema de las tarifas de pronto por medio de la ATTT se puede mejorar los ingresos de los conductores”. Sin embargo, indicó que hay temas que les preocupan, como la permanencia de los conductores que por años han prestado el servicio.