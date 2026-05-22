El Gobierno anuncia instalación de pantallas gigantes para poder ver el Mundial FIFA

El Gobierno Nacional instalará pantallas gigantes en distintas partes del país para que la población pueda ver los partidos del Mundial 2026 de fútbol de la FIFA, que inicia el próximo 11 de junio.

El anuncio fue hecho ayer por el presidente de la República José Raúl Mulino: “El gobierno nacional proporcionará pantallas gigantes de televisión en distintos puntos del país para ver los juegos del Mundial. En áreas como Parque Omar y ATLAPA [Centro de convenciones], Tocumen, en el distrito de Panamá; Panamá Oeste, Chitré (Herrera), Colón y David (Chiriquí)”.

El mandatario indicó que le dará seguimiento a esos juegos y apoyará a la selección con todo, y recalcó que no viajará a Canadá para ver el partido inaugural de la Selección Nacional ante Ghana, el miércoles 17 de junio, BMO Field (Toronto, Canadá), correspondiente al Grupo L del torneo.

”No viajaré a Toronto, me quedaré participando en Panamá de estas actividades junto a todos los fanáticos de la Marea Roja”, expresó Mulino.

En marzo pasado, el gobernante había señalado que estaría presente en el Mundial 2026 apoyando al conjunto panameño, específicamente en su primer partido, contra Ghana, asegurando que Panamá iba a vencer a la escuadra africana: “Le vamos a dar gana a Ghana”.

Luego de enfrentar a Ghana, Panamá se medirá en la fase de grupos a Croacia, el martes 23 de junio, en el BMO Fiel, y cierra ante Inglaterra, el sábado 27 de junio, en el MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey, Estados Unidos).