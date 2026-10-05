El goleador ruso Ovechkin anuncia que disputa su última temporada en la NHL

El atacante ruso Alexander Ovechkin, goleador histórico de la NHL, anunció este lunes que la actual es su última temporada en la liga norteamericana de hockey sobre hielo.

Ovechkin, de 41 años, anunció su decisión a sus compañeros en el vestuario de los Washington Capitals, el equipo que defendió desde que desembarcó en Estados Unidos en 2005.

"Es importante que ustedes sean los primeros en enterarse. Es triste, pero así es", dijo Ovechkin, visiblemente emocionado, según un video publicado en la página oficial de la competición.

"Mi familia y yo decidimos este verano que esta sería mi última temporada en la NHL", indicó luego en un comunicado de su equipo. "Amo tanto este juego, pero sé en el fondo de mi corazón que es la decisión correcta".

El goleador ruso, que en su país defendió al Dinamo de Moscú, disputa su 22ª campaña en la liga norteamericana.

Hasta la fecha ha marcado 929 goles y batió en abril de 2025 el emblemático récord del canadiense Wayne Gretzky (894 goles), que durante mucho tiempo pareció inalcanzable.

También ha repartido 759 asistencias para un total de 1688 puntos.

"Es duro pero disfrutemos el momento y hagamos todo lo posible por lograr cosas especiales esta temporada", añadió el capitán de los Capitals, un honor que cumple desde 2010.

Ovechkin causó polémica a mediados de septiembre al aparecer en un video de apoyo a Vladimir Putin antes de las elecciones legislativas en Rusia.

"Me pidieron que lo hiciera. Dije que sí. Así de simple", dijo entonces al ser consultado sobre este tema.

"Soy ruso, apoyo a mi país. Estoy a favor de la paz y el amor, y espero que todo salga bien. Mi patria es Rusia y Washington es mi segunda casa", agregó, subrayando que volverá a vivir en Rusia una vez termine su carrera.

En el pasado, el delantero no descartó volver a jugar en el Dinamo de Moscú, el club en el que se formó.