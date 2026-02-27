El golfista italiano Pavan fue operado tras caerse por hueco de ascensor

El golfista italiano Andrea Pavan anunció que necesitará un largo tiempo de recuperación tras ser operado de la espalda y de un hombro por haberse caído por el hueco de un ascensor antes del torneo de esta semana en Stellenbosch, Sudáfrica.

El accidente tuvo lugar el miércoles, cuando Pavan, que estaba distraído, cayó al vacío varios pisos después de que la puerta del ascensor se abriera, pero sin que la cabina del mismo hubiera llegado.

El golfista de 36 años fue conducido a un hospital local con varias lesiones, que incluían fracturas de varias vértebras y daños especialmente en un hombro.

"Me operaron del hombro y de la espalda el miércoles, ahora me estoy recuperando en el hospital", explicó Pavan en un comunicado del circuito europeo divulgado este viernes.

"Tengo ahora mucha rehabilitación y trabajo por delante", explicó.

Pavan dio las gracias a los aficionados por los mensajes de afecto recibidos y también al personal médico por su "increíble" trabajo.

"Los dos últimos días han sido difíciles, pero estoy en buenas manos y muchos jugadores, caddies y técnicos han venido a visitarme o me han contactado, lo valoro mucho", afirmó.

Pavan permanecerá ahora "varias semanas" en Sudáfrica, antes de poder volver a Estados Unidos, donde reside, según uno de sus excompañeros, Matt van Zandt, que ha iniciado una colecta para ayudarle con las facturas médicas relacionadas con este percance.