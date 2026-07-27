El GP de Baréin de Fórmula 1 se disputará en Malasia a principios de octubre

El Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, previsto inicialmente en abril pero cancelado debido a la guerra en Oriente Medio, será reemplazado por una carrera en Malasia a principios de octubre, anunciaron el domingo Fórmula 1 y la FIA.

"El Gran Premio de Baréin no podrá disputarse en Baréin y el gobierno de Malasia ha dado su acuerdo para que se organice en el circuito de Sepang, del 2 al 4 de octubre", indicaron ambas instituciones en un comunicado.

A principios de julio, el patrón de la F1 Stefano Domenicalli mencionó la posibilidad de organizar un GP en el Golfo el 4 de octubre, entre las pruebas de Azerbaiyán (24-26 de septiembre) y Singapur (9-11 de octubre), pero el relance de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos estas últimas semanas ha enterrado esta posibilidad.

Se buscó entonces una alternativa y Malasia, situada al lado de Singapur, se convirtió en una solución ideal, tanto en el plano logístico como deportivo.

La prueba se llamará "Gulf Air Grand Prix de Baréin en Malasia", ya que el reino del Golfo "va a cubrir una gran parte de los gastos ligados a la organización tardía sobre este trazado", precisó la F1.

El circuito de Sepang, situado justo al lado del aeropuerto de la capital, Kuala Lumpur, ha organizado 19 Grandes Premios de F1 entre 1999 y 2017, y está listo para recibir de nuevo a la disciplina reina del deporte del automóvil.

Este circuito es sede desde 1999 de un Gran Premio de MotoGP, y las autoridades locales están por tanto habituadas a organizar grandes eventos, algo clave para su designación por F1 y FIA.

La carrera pasa a ser la 23ª del calendario en lugar de las 24 inicialmente previstas, ya que el GP de Arabia Saudita, previsto en abril en Yeda, también fue anulado y no ha sido reprogramado.

- Incertidumbre para el final de temporada -

Pese a esta solución, se mantiene la incertidumbre respecto a las dos últimas pruebas del calendario, previstas en Catar y Abu Dabi el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, respectivamente.

Estas dos citas tienen altas posibilidades de ser anuladas y se han puesto varias alternativas sobre la mesa para reemplazarlas, como organizar dos Grandes Premios consecutivos en Las Vegas a finales de noviembre o disputar dos pruebas en Europa. En ese caso, los circuitos de Imola (Italia) y Portimao (Portugal) serían las opciones privilegiadas, indicaron a la AFP fuentes del paddock.

Pero no se debería tomar ninguna decisión respecto a los GP de Catar y Abu Dabi hasta finales de septiembre o principios de octubre, ya que las instituciones que rigen la F1 prefieren esperar y observar la situación en Oriente Medio.

La guerra en la región podría afectar el calendario de otras disciplinas.

Las dos últimas pruebas del Campeonato del Mundo de Resistencia automóvil (WEC) están programadas en Catar en octubre y Baréin en noviembre, y se espera que en breve se realice un anuncio sobre su sustitución por carreras en Europa.

Por su parte, el Gran Premio de MotoGP de Catar, previsto en abril y reprogramado en noviembre, también está en riesgo de ser anulado completamente, mientras que el Rally de Arabia Saudita, 14ª y última prueba del campeonato WRC programado en Yeda en noviembre, también está amenazado.