El grandes ligas panameño, José Caballero, será el invitado de honor en la cena benéfica de la Copa América de Béisbol 2025

Oaktree International Sports & Entertainment Ventures se complace en anunciar que el panameño y líder en bases robadas de la MLB 2025, José Caballero, será reconocido como invitado de honor en la Cena Benéfica de la Copa América de Béisbol, que se celebrará el 12 de noviembre.

Es un verdadero honor recibir al hijo de Panamá como nuestro distinguido invitado en este evento excepcional, que contará con la presencia de las principales autoridades, líderes empresariales y filántropos del país, en beneficio del bien común.

El evento, que tendrá lugar en el Hotel La Compañía, en Casco Viejo, marcará el inicio de este esperado y pionero torneo. La velada celebrará al país anfitrión, Panamá, y recaudará fondos en beneficio del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, el centro pediátrico más grande y completo del país.

La destacada trayectoria de Caballero, desde su natal Panamá hasta llegar a las filas de los New York Yankees de las Grandes Ligas, ha sido un camino marcado por el talento, la perseverancia, el trabajo arduo y la dedicación al deporte. Tras debutar en la MLB en 2023 con los Seattle Mariners y pasar una temporada con los Tampa Bay Rays, Caballero fue transferido a Nueva York esta temporada.

En su breve paso por el Bronx, en el escenario más grande del deporte profesional, Caballero ha sobresalido como una pieza clave en la plantilla de los Yankees, protagonizando el hit de oro que aseguró la clasificación del equipo a los playoffs de 2025.

Los logros de Caballero dentro del campo, junto con su carácter íntegro y ejemplar fuera de él, representan todo lo que los atletas profesionales deben aspirar a ser. Nos enorgullece tener la oportunidad de darle la bienvenida este noviembre.