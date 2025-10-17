Con 64 cirugías inicia la megajornada de reducción de mora quirúrgica en Aguadulce

Con 64 cirugías de cataratas, el Hospital Dr. Rafael Estévez, de Aguadulce, realizará este fin de semana su primera megajornada extraordinaria de reducción de mora quirúrgica para beneficiar a pacientes que llevan un largo período en lista de espera.

El hospital habilitó dos quirófanos para esta megajornada, que inicia hoy viernes 17 y se extenderá hasta el domingo 19 de octubre.

Tres oftalmólogos procedentes de diferentes instalaciones de la CSS, a nivel nacional, se movilizaron hacia Aguadulce para participar en esta cataratón, apoyados por un equipo de anestesiólogos, enfermería y personal administrativo.

“Estamos recuperando la esperanza de nuestros pacientes, brindándoles nuevamente la posibilidad de ver con claridad. Esta es solo la primera cataratón, para los próximos meses se programará una segunda fase para atender a los pacientes que quedaron pendientes”, informó el director médico del hospital, el Dr. Omar De Icaza.

La CSS desarrolla a nivel nacional un programa nacional de megajornadas de consultas, procedimientos y cirugías, a través del cual se ha logrado reducir en un 38.3% la mora, beneficiando a más de 18,000 asegurados.