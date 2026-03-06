El héroe local Piastri domina ensayo del GP de Australia; Alonso y Pérez en problemas

La figura local Oscar Piastri, de McLaren, marcó este viernes el mejor tiempo de la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de Australia, primera parada del calendario de Fórmula 1.

En Melbourne, un buen número de pilotos tuvieron que lidiar con los profundos cambios introducidos en los motores en esta jornada de pesadilla para el español Fernando Alonso (Aston Martin) y el mexicano Sergio "Checo" Pérez (Cadillac).

El australiano Piastri entusiasmó a los aficionados al completar la mejor vuelta al circuito de Albert Park en 1 minuto y 19.729 segundos, superando por 0.214s a la promesa italiana Kimi Antonelli, de Mercedes.

El otro piloto de Mercedes, el británico George Russell, fue tercero, a 0.320s; su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari), cuarto, a 0.321; y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quinto, a 0.562s.

El neerlandés Max Verstappen, tetracampeón mundial, acabó sexto después de pasar media sesión en el garaje tras calarse su monoplaza Red Bull.

El vigente campeón, el británico Lando Norris (McLaren), concluyó en la séptima posición, más de un segundo por detrás de su compañero Piastri, después de que en el primer ensayo sólo completara siete vueltas debido a problemas con la caja de cambios.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó en el decimoctavo lugar, a 2.890s.

- Primer examen de cambios -

Los ensayos fueron las primeras pruebas reales de las nuevas y amplias normas sobre motores y chasis, con las unidades de potencia híbridas compuestas ahora por un 50% de combustión tradicional y otro de energía eléctrica.

Con una cantidad limitada de energía disponible, los pilotos tuvieron que gestionar cuidadosamente sus baterías en cada vuelta, calculando cuándo desplegarlas mientras las recargaban de nuevo en las frenadas.

El mayor desafío del Albert Park son sus largas rectas rápidas, que agotan las baterías, y el hecho de que haya relativamente pocas curvas reviradas para frenar y volver a cargarlas.

También se han introducido cambios en la aerodinámica de los monoplazas, que ahora son más ligeros y pequeños.

- Un tormento para Alonso y Checo -

La jornada intensificó los temores en Aston Martin por las vibraciones que afectan a sus autos, de las que se teme que puedan causar daños en los nervios de las manos a sus pilotos, el español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll.

En el primer entrenamiento, Alonso no pudo salir de boxes y Stroll apenas logró completar tres vueltas.

En el segundo, Alonso firmó el vigésimo tiempo (+4.933s) en 18 vueltas y Stroll, el vigesimoprimero (+6.087s) en 13.

"En este momento creo que hay una tarea muy clara, que es intentar reducir la vibración que emana de la unidad de potencia", recalcó el jefe de Aston Martin, Adrian Newey.

"Están trabajando en ello, no va a ser una solución rápida... No puedo comentar con qué rapidez podrán lograrlo, pero ésa tiene que ser la prioridad principal", aseguró el reputado diseñador.

El único auto que concluyó por detrás de los Aston Martin fue el del mexicano Sergio "Checo" Pérez, que no registró tiempo en sus dos vueltas.

El piloto de Cadillac, escudería debutante este año, ya había cerrado la clasificación en el primer ensayo.

En el segundo se quedó detenido en pista tras un arranque tardío debido a un problema con un sensor.

Después de que sus mecánicos corrieran a resolver el problema, Checo volvió a la pista sólo para quedarse de nuevo parado a cinco minutos del final por una aparente avería hidráulica.