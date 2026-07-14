El HipoRemón cumple 70 años

El Hipódromo Presidente Remón, único establecimiento de carreras en la República de Panamá y Centroamérica, celebrará hoy su aniversario número 70, dejando huellas imborrables de cerradas batallas de grandes corredores, forjando así a inmortales ejemplares, jinetes, dueños y preparadores, de todas las naciones. Su construcción obedeció a la necesidad de trasladar la pista de carreras del Hipódromo de Juan Franco, y reemplazar su antigua infraestructura y deteriorada pista por una moderna.

Gestor de la magna obra

José Antonio Remón Cantera, siendo presidente de la República, gestionó la construcción del nuevo Hipódromo en Juan Díaz, obra que no puedo ver culminada debido a que fue asesinado en el Juan Franco.

Finalmente, el sábado 14 de julio de 1956 surgió un nuevo amanecer para la hípica: la inauguración del Hipódromo Presidente Remón (HPR). Esta nueva plaza dio origen a mejores días para esta actividad, con una pista más extensa y ancha, mejores pesebreras, con una mayor capacidad numérica, que diera como resultado el incremento de nuevas figuras que se interesaron en la afición.

Así mismo hubo un interés en las adquisiciones de nuevos sementales y centros de crianzas en toda la República, aportando mejores productos criollos aptos para la competencia.

Del Hipo Remón han egresado grandes luminarias del sillín, probados en todo el orbe, siendo noticias permanentes en los diarios de mayor renombre. De la fecha inaugural hasta 1999, el HPR fue regentada por el gobierno, luego de pasar por la administración 19 gerentes generales, varios de los cuales le imprimieron dinamismo a esta actividad.

Carlos De Oliveira Jr. es el actual regente de la actividad hípica del Hipódromo Presidente Remón, quien, junto a su equipo de trabajo, altos funcionarios gubernamentales, los tres gremios de propietarios de caballos y los criadores, coordinan las acciones y ruta de trabajo, para enrumbar la hípica a mejores días.

La actividad hípica en Panamá se mantiene vigente durante las 52 semanas del año.