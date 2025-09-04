El huracán Marc Márquez llega a casa en Cataluña

Siguiente parada del show de Marc Márquez, el circuito de Montmeló: el piloto catalán, lanzado hacia el título mundial de MotoGP en una temporada donde su dominio es absoluto, quiere deleitar este fin de semana en su tierra, a pesar de que el trazado no le ha sido tradicionalmente propicio.

Solo triunfó allí en la categoría reina en dos ocasiones, 2014 y 2019, pero a pesar de los precedentes el mayor de los Márquez se presenta inevitablemente como el gran favorito en esta ocasión.

"No es uno de mis circuitos favoritos. Es más, creo que detestaría Montmeló si estuviera en otra parte del mundo", dijo el miércoles el líder del Mundial a Motorsport.

"No es feo, es de los más bonitos, pero es de los circuitos que más me ha costado siempre", admitió.

Pero la supremacía de la estrella de 32 años, seis veces campeón del mundo en la categoría reina, es total en este momento y ha conseguido siete dobletes (victoria en la carrera esprint y en la del Gran Premio) en las siete últimas citas del calendario.

Gracias a ello tiene ya 175 puntos en la general sobre el segundo, su hermano Álex Márquez (Ducati-Gresini).

- ¿Cuándo será campeón? -

La única duda que tiene Márquez es cuándo se proclamará matemáticamente campeón, algo que puede incluso conseguir en Misano (Italia), en el Gran Premio de San Marino del 14 de septiembre.

La falta de emoción de esta edición del campeonato ha restado atractivo a la competición, pero desde Dorna, empresa organizadora de la MotoGP, relativizan un posible efecto negativo de este monólogo.

"Hace unos años, los Grandes Premios los ganaba cada vez un piloto diferente y la gente decía que faltaba un héroe. Ahora ya lo tenemos, está ganando todas las carreras y algunos se quejan de que vaya a haber un campeón demasiado pronto. No será demasiado pronto, será cuando tenga que ser. Marc está haciendo una temporada extraordinaria", declaró el presidente de los organizadores, el español Carmelo Ezpeleta, el miércoles en la presentación de esta carrera en Montjuic, el corazón olímpico de Barcelona.

El fin de semana de este Gran Premio de Cataluña marca el regreso normal de la MotoGP a ese lugar, después de la última carrera de la pasada temporada, cuando Montmeló acudió al rescate después de las lluvias torrenciales e inundaciones que asolaron la región de Valencia, provocando más de dos centenares de fallecidos, impidieran la disputa de la carrera en Cheste.

- Buenos recuerdos para Jorge Martín -

En aquella última carrera de la temporada se proclamó campeón del mundo de MotoGP, por primera vez, el piloto español Jorge Martín, que no ha podido luchar por revalidar su corona por las lesiones que sufrió por caídas en el inicio de la temporada.

El pasado fin de semana, en Hungría, Martín terminó siendo uno de los triunfadores morales de la carrera después de haber comenzado 16º y terminar cuarto, su mejor puesto de este año.

"Es un puesto muy bueno para el equipo. Todos están muy contentos y motivados", dijo entonces en el circuito magiar, poniendo ya su punto de mira en Montmeló para seguir su progresión.

"Es un circuito que me encanta. Tengo recuerdos increíbles allí del año pasado. Siempre he estado fuerte allí en los últimos años", se ilusionó el madrileño en vísperas del decimoquinto Gran Premio de los veintidós del total.