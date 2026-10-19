El "infierno físico" del hockey subacuático se da a conocer en torneo de Hong Kong

Los nadadores, provistos de palos cortos y curvos, contienen la respiración mientras hacen volteretas y se zambullen hacia un disco en el fondo de una piscina de Hong Kong, compitiendo por el primer puesto en un deporte comparado con un ahogamiento voluntario.

El torneo anual de hockey subacuático, promocionado como un "infierno físico", ha atraído a entusiastas de países de toda Asia a la ciudad china durante el fin de semana.

"Tienes que elegir cuándo usar la respiración y cuándo no... Cualquiera que tenga el disco, sabes que está sufriendo hasta cierto punto", dijo a la AFP Leo Lines, un competidor japonés-neozelandés de Hokkaido. "Me encanta".

Equipados con máscaras de esnórquel y aletas, los jugadores solo salen a la superficie para tomar aire cuando realmente no les queda otra, y mantienen la cabeza constantemente bajo el agua para poder seguir el desarrollo del juego.

Hay seis jugadores en cada equipo y no hay porteros. Mientras, los árbitros vigilan las faltas y envían a los jugadores a una caja de penalización por infracciones graves del reglamento.

"Estás tan concentrado en intentar tener éxito, en intentar marcar el gol, que te olvidas de la apnea y de lo duro que es", dijo a la AFP la competidora Rita Frieske, una universitaria polaca afincada en Hong Kong.

- Sueño olímpico -

Los partidos duran 30 minutos y se dividen en dos tiempos con una pausa de tres minutos entre ambos.

Este deporte extenuante ha creado una comunidad muy unida.

El hockey subacuático, antes conocido como "octopush", se inventó en Inglaterra en 1954 como una forma de mantener en forma a los buceadores durante los meses de invierno fuera de temporada.

Aunque todavía no es un deporte olímpico, está reconocido por el Comité Olímpico Internacional y debutó en los Juegos del Sudeste Asiático en 2019.

Los organizadores de las competiciones esperan que, a medida que mejore la tecnología de las cámaras subacuáticas, también lo haga la experiencia de los espectadores.

"El futuro del hockey subacuático, gracias a las redes sociales, es ahora más dinámico que antes", dijo el entrenador jefe y director del torneo, Nowie Ignacio.

"Cuando yo jugaba, todo era de boca en boca. Ahora hay muchas vías para verlo... (las competiciones) incluso se televisan en directo ahora", señaló.

Muchos jugadores del torneo de Hong Kong tienen la mirada puesta en el Campeonato Mundial Élite en Francia el próximo abril, del que los organizadores esperan que reúna a unas 20 naciones.

"La gente está empezando a entender qué es el hockey subacuático", dijo Ignacio. "El sueño son los Juegos Olímpicos".