El inglés Aaron Rai ganó el Campeonato de la PGA

Aaron Rai conquistó el domingo el primer Major de su carrera al quedarse con el Campeonato de la PGA, convirtiéndose en el primer inglés en ganar el torneo desde 1919.

Rai firmó birdies en cuatro de sus últimos ocho hoyos, incluido un espectacular putt de casi 20 metros para birdie en el par 3 del hoyo 17, para entregar una tarjeta de 65 golpes, cinco bajo par, y finalizar con un acumulado de 271 impactos, nueve bajo par, tras las cuatro rondas en Aronimink.

De 31 años y nacido en Wombourne, Rai se llevó el premio mayor de 3,69 millones de dólares, procedente de una bolsa récord de 20,5 millones, además del Trofeo Wanamaker tras una última jornada cargada de emoción.

El inglés derrotó por tres golpes al español Jon Rahm, dos veces campeón de Grand Slam, y al estadounidense Alex Smalley, mientras que el estadounidense Justin Thomas, el alemán Matti Schmid y el sueco Ludvig Aberg compartieron el cuarto puesto con 275 golpes.

El inglés se convirtió además en el primer jugador de su país en conquistar el Campeonato de la PGA desde Jim Barnes, ganador de las dos primeras ediciones del torneo en 1916 y 1919.

Rai, que nunca había pasado del puesto 19 en sus 12 participaciones anteriores en torneos mayores, conquistó su tercer título del DP World Tour el pasado noviembre en Abu Dabi y su único título del PGA Tour en 2024 en Greensboro.