El insaciable Duplantis busca un nuevo récord ante sus compatriotas

Nunca satisfecho, el prodigio sueco del salto con garrocha Armand Duplantis afronta la reunión del domingo en Estocolmo, de la Liga de Diamante, con la misión de seguir elevando su récord del mundo.

Hace un año, el fenómeno sueco cumplió el sueño de batir una de sus repetidas plusmarcas en suelo sueco. Voló entonces por encima de la barra de 6,28 metros y repetió hazaña en marzo superando el 6,31 metros bajo techo en Uppsala.

Esa última marca, también en Suecia, es la que sigue vigente y la que ahora aspira a quebrar superando el 6,32 metros.

"El año pasado cumplí mi mayor sueño. Fue muy importante para mí batir el récord del mundo aquí", dijo el sábado en una conferencia de prensa en Estocolmo.

"Tuvimos entonces la suerte de tener un tiempo estupendo. Las previsiones anuncian también para mañana, así que me siento presionado para volver a conseguirlo", apuntó.

Invicto desde hace casi tres años, Duplantis buscará ante sus compatriotas progresar en su temporada al aire libre de este 2026, donde arrancó en China con un salto de 6,12 metros, por debajo de sus estándares.

El domingo tendrá como adversarios a tres hombres que han saltado por encima de los seis metros, especialmente el griego Emmanouil Karalis, que este año llegó a 6,17 metros.

"Quiero responder y estar a la altura. Tengo aquí mucha gente, muchos amigos de la infancia, así que es importante para mí dar un buen show delante de mi familia y de la familia de Désiré (Inglander, su pareja)", añadió.

- Hodgkinson: "Darlo todo" -

Aunque no lo diga de manera tan explícita como Duplantis, la británica Keely Hodgkinson también tiene el récord del mundo entre sus objetivos, aunque quizás de no manera tan inmediata.

Se trata de la vieja plusmarca de los 800 metros, la de 1:53.28 que está en pie desde 1983, cuando fue batida por una Jarmila Kratochvilova que representaba entonces a Checoslovaquia.

Hodgkinson empezó su temporada "outdoor" el jueves en Roma en los 400 metros, firmando su mejor crono en esa distancia, y en Suecia correrá los 800 metros, su distancia favorita.

En febrero ya pudo batir el récord mundial bajo techo, que había sido establecido 24 años antes.

"Vuelvo a lo que conozco, a lo que amo. Eso me pone contenta. El objetivo mañana es abrir con fuerza (su temporada en los 800 metros). Es lo que hice los últimos años. Quiero darlo todo y estoy deseando empezar, para ver dónde estoy", afirmó.

En los 800 metros masculino estará la principal baza española, Mohamed Attaoui, aunque con el canadiense Marco Arop, campeón mundial en 2023 y subcampeón olímpico en 2024, entre sus rivales.

La representación latinoamericana en esta reunión es muy reducida y entre los asistentes destaca el brasileño Alison Dos Santos, vigente subcampeón mundial y bronce olímpico, en una carrera adicional de 400 metros vallas.

También estará en liza la cubana Silinda Morales, bronce mundial de lanzamiento de disco el año pasado en Tokio.