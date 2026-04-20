El Inter ataca el doblete en Copa ante un Como que escribe su historia

Prácticamente sellado su 21º título de campeón de Italia, el Inter de Milán aspira al doblete en la Copa, siempre que supere el obstáculo del sorprendente Como en la vuelta de semifinales, el martes (19h00 GMT) en San Siro, tras empatar sin goles en la ida.

Con doce puntos de ventaja sobre el Nápoles a cinco jornadas del final del campeonato, los Nerazzurri tienen prácticamente en el bolsillo un nuevo título en la Serie A.

Incluso puede ganar matemáticamente el Scudetto ya el próximo fin de semana con la ayuda del Cremonese si el recién ascendido impide que el Nápoles gane el viernes.

Mientras tanto, el técnico Cristian Chivu y sus jugadores se enfrentarán al ambicioso Como del español Cesc Fàbregas por cuarta vez esta temporada, tercera vez en mes y medio.

Tras su empate (0-0) en la ida de semifinales de la Coppa Italia a principios de marzo, los milaneses volvieron a orillas del lago de Como para lograr allí una remontada y victoria capital en liga (4-3) el 12 de abril.

Afrontan por tanto la vuelta de semifinales con una clara ventaja psicológica, máxime cuando el Como, que nunca antes había alcanzado las semifinales de la Copa de Italia, cayó con claridad desde entonces ante el Sassuolo (2-0) y ha comprometido sus opciones de clasificarse por primera vez para la Liga de Campeones.

"El Como querrá escribir la historia, tendremos que estar a nuestro máximo nivel para llegar a Roma y ofrecer esta final a nuestros aficionados", advirtió Chivu.

En su primera temporada al frente del Inter, el técnico rumano sufrió una enorme decepción en la Liga de Campeones con la eliminación de su equipo, finalista de la Champions en 2025, en la repesca de octavos contra el Bodo Glimt.

- Doble premio para Atalanta o Lazio -

Pero puede convertirse en el entrenador que lleve a los suyos al 10º título en la Coppa Italia (solo la Juventus lo ha hecho mejor, con 15) y del tercer doblete nerazzurro Serie A-Copa (tras 2005-06 y 2009-10, temporada en la que también ganaron la Liga de Campeones).

La otra semifinal enfrenta el miércoles en Bérgamo al Atalanta con la Lazio de Roma, también sin dueño tras un vibrante duelo de ida (2-2).

Descolgada en liga, la Dea, vencedora del torneo en una ocasión (1963), y la Lazio, cuyo séptimo y último título data de 2019, pueden salvar su temporada con la Copa de Italia: el trofeo puede darles un billete para la muy rentable Supercopa de Italia y otro para la Liga Europa, asegurados desde el miércoles en caso de final contra el Inter el 13 de mayo en el Estadio Olímpico.

-- Programa de la vuelta de semifinales de la Copa de Italia (en horas GMT):

- Martes (19h00)

Inter Milan - Como (0-0 en la ida)

- Miércoles (19h00)

Atalanta - Lazio (2-2 en la ida)

Nota: la final se disputará el 13 de mayo en el Estadio Olímpico de Roma