El IRONMAN 70.3 se mantendrá en la capital

ml | El l IRONMAN 70.3 Panamá Latin America Triclub Championship regresa este mes con fuerza a la Ciudad de Panamá, aunque la organización de esta importante justa de triatlón (que combina natación, ciclismo y carrera a pie) podría considerar mudar de zona para darle relevancia a nuevos parajes de la república.

“Hay que evaluar si se puede organizar en otra parte del país, para hacer crecer el evento”, indicó Rina Aguirre, directora del IRONMAN 70.3 Panamá.

“Tenemos una extensión de contrato por los próximos tres años, para mantenernos en la Ciudad de Panamá”, recalcó Aguirre.

Añadió que “tenemos un compromiso con la Autoridad de Turismo de llegar a 2,000 atletas y poder traer a deportistas profesionales, el hecho de salir de la capital implica cubrir necesidades en infraestructuras (como calles o hoteles) y estoy segura de que, con la experiencia en organizar el evento, más instituciones se van a animar y se sumarían y así vamos a poder tener ese crecimiento de la competición, y de pronto, hacia el interior del país”.

Para la edición 2026, que se realizará el domingo 22 de marzo, desde las 6:30 a.m., desde la Calzada de Amador, se inscribieron 1,500 atletas de unos 60 países, incluido casi 400 de Panamá.