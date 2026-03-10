El IRONMAN 70.3 se mantendrá en la capital

<span class="mln_uppercase_mln">ml</span> | El l IRONMAN 70.3 Panamá Latin America Triclub Championship regresa este mes con fuerza a la Ciudad de Panamá, aunque la organización de esta importante justa de triatlón (que combina natación, ciclismo y carrera a pie) podría considerar mudar de zona para darle relevancia a nuevos parajes de la república. 'Hay que evaluar si se puede organizar en otra parte del país, para hacer crecer el evento', indicó Rina Aguirre, directora del IRONMAN 70.3 Panamá.<span class="mln_uppercase_mln">'Tenemos</span> una extensión de contrato por los próximos tres años, para mantenernos en la Ciudad de Panamá', recalcó Aguirre. <span class="mln_uppercase_mln">Añadió</span> que 'tenemos un compromiso con la Autoridad de Turismo de llegar a 2,000 atletas y poder traer a deportistas profesionales, el hecho de salir de la capital implica cubrir necesidades en infraestructuras (como calles o hoteles) y estoy segura de que, con la experiencia en organizar el evento, más instituciones se van a animar y se sumarían y así vamos a poder tener ese crecimiento de la competición, y de pronto, hacia el interior del país'. <span class="mln_uppercase_mln">Para</span> la edición 2026, que se realizará el domingo 22 de marzo, desde las 6:30 a.m., desde la Calzada de Amador, se inscribieron 1,500 atletas de unos 60 países, incluido casi 400 de Panamá.