El italiano Musetti es baja por lesión para Wimbledon

El italiano Lorenzo Musetti, decimoquinto jugador mundial, anunció este miércoles su baja para Wimbledon (29 de junio-12 de julio), torneo en el que había alcanzado las semifinales en 2024, debido a una lesión en un muslo sufrida en mayo en Roma.

"La reeducación va muy bien y los resultados médicos son esperanzadores. Pero desgraciadamente, como no estoy en capacidad de poder comenzar un programa de entrenamiento completo, y después de una evaluación minuciosa, hemos llegado a la difícil conclusión de que no podré participar en Wimbledon este año", dijo el toscano de 24 años en su cuenta de Instagram.

"No es una decisión fácil, pero es la correcta", afirmó.

Este exnúmero cinco mundial se lesionó en el músculo femoral derecho durante el Masters 1000 de Roma, donde fue eliminado en octavos de final por el noruego Casper Ruud.

Esa lesión le hizo renunciar a Roland Garros, donde el año pasado había sido semifinalista.

En Wimbledon, Musetti llegó a semifinales en 2024, cayendo entonces ante el serbio Novak Djokovic.