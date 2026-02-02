El jefe de la NFL espera que Bad Bunny "una a la gente" en el Super Bowl

A una semana del esperado show de Bad Bunny en el Super Bowl, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, confió este lunes en que la estrella puertorriqueña utilice esa plataforma "para unir a la gente".

El jefe de la liga de football americano (NFL) se refirió al espectáculo un día después de que Bad Bunny lanzara un fuerte mensaje de protesta en los premios Grammy contra las redadas migratorias que sacuden a Estados Unidos.

Este pronunciamiento, el más rotundo del cantante puertorriqueño contra la política del presidente Donald Trump, acrecentó todavía más las expectativas del mediático espectáculo del medio tiempo del Super Bowl del domingo en Santa Clara (California), el primero que será mayoritariamente en español.

"Bad Bunny es, creo que quedó demostrado anoche, uno de los grandes artistas del mundo, y esa es una de las razones por las que lo elegimos", declaró Goodell en una conferencia de prensa en San José (California).

"Pero la otra razón es que él entendió la plataforma en la que estaba. Y esta plataforma se utiliza para unir a la gente y para poder reunir a las personas con su creatividad, con su talento, y aprovechar este momento para lograrlo", expuso.

"Creo que artistas en el pasado han hecho eso y que Bad Bunny lo entiende y creo que tendrá una gran actuación", zanjó Goodell en el arranque de los eventos previos al duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Desde que fue anunciada en noviembre, la elección de Bad Bunny como artista principal de la edición 60 del Super Bowl generó fuertes críticas en sectores conservadores, incluido el propio gobierno Trump.

Lejos de amedrentarse, el artista lanzó el domingo una potente proclama política sobre el escenario de los Grammy, en una noche en que hizo historia al colocar un trabajo totalmente en español en las tres categorías más importantes de la velada: álbum, grabación y canción del año.

"Fuera ICE", dijo el artista en referencia al servicio policial de inmigración, que se encuentra en el ojo del huracán después de que varios agentes mataran a tiros a dos manifestantes estadounidenses en Mineápolis (Minnesota).

"No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses (...) La única cosa más poderosa que el odio es amor. Así que por favor, necesitamos ser diferentes", demandó Bad Bunny entre aplausos de los asistentes a la ceremonia en Los Ángeles.