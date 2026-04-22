El joven francés Paul Seixas gana la carrera ciclista Flecha Valona

El prodigio francés, Paul Seixas, conquistó este miércoles la carrera ciclista Flecha Valona en su primera participación, imponiéndose por delante del suizo Mauro Schmid y del británico Ben Tulett en el Muro de Huy.

A sus 19 años, el corredor del equipo Decathlon CMA CGM se convirtió en el ganador más joven de la clásica belga, batiendo el récord que pertenecía desde la primera edición, en 1936, a Philémon De Meersman, que contaba entonces con 21 años y 150 días.

"Es increíble, es una victoria enorme, pienso que todavía el año pasado veía la carrera por la tele, y ahora en mi primera participación gano", dijo Seixas a su llegada a meta.

Es ya la 7ª victoria como profesional para el joven galo, que aceleró a unos 400 metros de la meta para adjudicarse sin ninguna discusión la 80ª edición de la clásica de las Ardenas, en la que sucede en el palmarés a Tadej Pogacar, ausente este miércoles, pero con el que volverá a encontrarse el domingo en Lieja-Bastoña-Lieja.

Seixas, considerado el mayor talento francés desde hace décadas, encadena resultados excepcionales desde el inicio de la temporada. Segundo en la Vuelta al Algarve y en las Strade Bianche, también ganó la Classic Ardèche y la Vuelta al País Vasco.

-- Clasificación de la Flecha Valona 2026:

1. Paul Seixas (FRA/DCT) los 200,0 km en 4 h 35:29.

(media: 43,6 km/h)

2. Mauro Schmid (SUI/JAY) a 3 segundos.

3. Ben Tulett (GBR/TVL) 3.

4. Benoît Cosnefroy (FRA/UAD) 3.

5. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) 8.

6. Alex Baudin (FRA/EFE) 8.

7. Ion Izagirre (ESP/COF) 10.

8. Lenny Martinez (FRA/TBV) 10.

9. Romain Grégoire (FRA/GFC) 10.

10. Andreas Kron (DEN/UXM) 10.

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