El joven Koivun derrota a Scheffler y gana el 3M Open del PGA Tour

El estadounidense Jackson Koivun (-25) vivió el momento cumbre de su joven carrera este domingo al conquistar el 3M Open del PGA Tour, disputado en Blaine, Minnesota, al imponerse por tres golpes sobre el número uno del mundo, Scottie Scheffler (-22).

Koivun, de 21 años, marcó el camino a la victoria durante la jornada del sábado con una tercera ronda de 66 golpes que le permitió iniciar la jornada dominical en la cima de la tabla de posiciones.

Sin bogeys durante la ronda decisiva y con cinco birdies, Koivun sobrevivió el acecho de Scheffler, quien con una jornada de 63 golpes estuvo cerca de una épica remontada.

"Escuchaba entre los aficionados que Scottie estaba remontando", comentó Koivun a CBS. "Solamente intenté alejar eso de mi mente y seguir jugando al nivel que yo sé que puedo jugar".

"Amo el golf y es todo lo que hago, tengo dificultad cuando intento alejarme. Definitivamente, ha sido amor a primera vista".

Un fenómeno a nivel universitario, Koivun optó por el profesionalismo esta temporada donde apenas en su cuarto torneo ha logrado levantar el trofeo que lo acredita como campeón y que significa una bolsa de 1.5 millones de dólares.

Los 500 puntos que adjudica el torneo al campeón le permiten a Koivun ascender 124 puestos en el ranking del PGA, ubicándose dentro de los 100 mejores en la casilla 70.

Por otra parte, el argentino Emiliano Grillo (-19), quien inició la cuarta ronda en el segundo lugar, terminó empatado en el séptimo puesto.

Grillo, uno de los referentes del golf latinoamericano en la actualidad, tuvo un cierre agridulce con eagle en el hoyo 17 y un bogey en el 18.

El de Resistencia suma su segundo torneo de la temporada 2026 ubicado entre los diez mejores.