El Juego de las Estrellas avala una nueva NBA sin fronteras

La imparable globalización de la NBA quedará simbolizada en el Juego de las Estrellas del domingo, con un primer pulso entre talentos internacionales y estadounidenses muy esperado entre aficionados y jugadores.

La liga de básquet confía en que este nuevo formato ayude a revivir la magia del All Star Game, uno de los eventos que más ayudaron a popularizar la NBA a lo largo del planeta.

Sobre la pista del Intuit Dome, la cancha de Los Angeles Clippers, las 24 estrellas participantes se dividirán en tres combinados.

Dos de ellos estarán formados por jugadores estadounidenses y otro por internacionales, que competirán en un minitorneo de cuatro partidos de 12 minutos.

Confrontar a locales y extranjeros es el último experimento al que recurre la liga norteamericana de baloncesto para motivar a sus estrellas a competir y frenar el desplome de las audiencias de los últimos años.

La liga se planteó la idea de organizar directamente un partido entre Estados Unidos y el resto del Mundo, demandado por astros como el francés Victor Wembanyama (Spurs).

Finalmente la NBA consideró que el equilibrio de fuerzas no lo permite por el momento, ya que los jugadores estadounidenses siguen acaparando alrededor del 70% de las plantillas.

Esta cifra, sin embargo, no refleja la influencia de las superestrellas extranjeras, principalmente europeas, sobre el básquet estadounidense, preocupado por saber quién tomará la bandera cuando falten LeBron James, Stephen Curry o Kevin Durant.

- Los rostros de la liga -

El griego Giannis Antetokounmpo (Bucks), el serbio Nikola Jokic (Nuggets), el camerunés Joel Embiid (Sixers) y el canadiense Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) han arrasado con los últimos siete premios al Jugador Más Valioso (MVP) de la liga.

Por detrás de ellos llama a la puerta un esloveno, Luka Doncic (Lakers), a la espera de la augurada era del fenómeno francés Wembanyama.

A miles de kilómetros de sus actuales dominios, todos ellos crecieron idolatrando a íconos como Kobe Bryant o el propio LeBron y las batallas que trasladaban también al Juego de las Estrellas.

Las puertas de la NBA ya estaban abiertas gracias al impacto del Dream Team de Michael Jordan, Magic Johnson y Larry Bird en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, el gran desencadenante de la expansión global de la NBA.

Uno de los millones de niños que quedaron fascinados fue Dirk Nowitzki, que después llevó a los Dallas Mavericks al trono de la NBA una década antes de que Antetokounmpo, Jokic y Gilgeous-Alexander hicieran lo propio con sus equipos.

El alemán abanderó a la generación que se hizo un lugar permanente en el All Star y derribó los estereotipos que rodeaban a los jugadores europeos, señalados por falta de dureza física y mental.

El argentino Emanuel Ginóbili y el francés Tony Parker, cuatro veces ganadores del anillo con los Spurs, y el español Paul Gasol, doble campeón con los Lakers de Kobe Bryant, fueron otros emblemas de esta hornada.

- Presentes desde el principio -

Antes que todo este grupo, inmortalizado ya en el Salón de la Fama, desde el básquet europeo irrumpieron algunos pioneros en la mejor liga del mundo, como el español Fernando Martín y el croata Drazen Petrovic.

Y décadas antes de la apertura de academias en África o Asia, el sistema estadounidense también captaba esporádicamente a jóvenes talentos excepcionales nacidos más allá de sus fronteras, como el nigeriano Hakeem Olajuwon o el jamaicano Patrick Ewing.

El básquet internacional, de hecho, estuvo representado desde la temporada inaugural de 1946 con la peculiar figura del italo-canadiense Hank Biasatti (Toronto Huskers), quien también llegó a jugar en las Grandes Ligas de béisbol.

Tres décadas después el bahameño Mychal Thompson, padre del actual jugador Klay Thompson (Mavericks) fue el primer extranjero en ser elegido en el número uno del Draft en 1978.

En 1984, la NBA superó por primera vez los 10 jugadores internacionales, una cifra que no dejó de crecer hasta el récord actual de 135, provenientes de 43 países de seis continentes.