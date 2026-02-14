El Juego de las Estrellas, un laboratorio de la globalización NBA

La NBA, la más global de las ligas norteamericanas, afronta el Juego de las Estrellas del domingo como una oportunidad para profundizar su expansión en este momento clave, cuando ya ha puesto en marcha su ambicioso proyecto de competición europea.

La 75ª edición del gran espectáculo anual de la NBA, que se celebra en Inglewood (sur de Los Ángeles), está precedida de dos jornadas de eventos paralelos, toda "una verdadera celebración del básket y de la NBA, con los mejores jugadores de mundo en la cancha", se felicitó el comisionado adjunto Mark Tatum.

Hasta 24 jugadores no estadounidenses participan en las distintas competencias del programa, incluidos diez All-Star como el serbio Nikola Jokic (Nuggets), triple ganador del premio MVP, el mago esloveno Luka Doncic y el fenómeno francés Victor Wembanyama (Spurs), pero no estarán ni el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, vigente campeón con Oklahoma, ni el griego Giannis Antetokounmpo, ambos lesionados.

Al comienzo de esta temporada, las 30 franquicias contaban con un récord de 135 jugadores internacionales, procedentes de 43 países diferentes.

La NBA ha tratado de explotar su creciente alcance global para revitalizar el Juego de las Estrellas con un primer pulso entre Estados Unidos y el resto del mundo, conformado por un minitorneo de tres equipos, dos con jugadores locales, entre ellos los estelares LeBron James y Kevin Durant, y uno compuesto por extranjeros.

"Esta acumulación de jugadores internacionales nos ha facilitado enormemente la tarea", señaló a la AFP Matt Brabants, vicepresidente de la NBA encargado de la distribución internacional y de las operaciones comerciales.

"Lo esencial es que trabajamos arduamente en el acceso de nuestros socios a los partidos, como pueden comprobar durante este All-Star Game", añadió el directivo, que se desvive por satisfacer a los medios llegados de todos los continentes.

- Ejército de "influencers" -

Más allá de las televisoras y prensa tradicional, la NBA busca pisar el acelerador en las redes sociales, donde afirma tener 2.500 millones de "likes" y seguidores sumando las cuentas de los equipos y los jugadores.

A Los Ángeles fueron invitados unos 200 creadores de contenido que engloban más de 1.000 millones de seguidores para inundar las plataformas con contenido de baloncesto.

Si bien la NBA lleva años trabajando con éxito su presencia en las redes, los creadores representan "una nueva frontera", destaca Brabants.

"Lo vemos como una forma de mejorar nuestra cobertura tradicional", especialmente en Los Ángeles, "un hub del entretenimiento" y por tanto una "enorme oportunidad" para reunir a estrellas del mundo del espectáculo y de las redes, expone.

Jesser, el creador de contenido de baloncesto más importante con 37 millones de suscriptores en YouTube, compartió escenario el miércoles con el comisionado de la NBA, Adam Silver, y el novato estrella Cooper Flagg, para presentar una tecnología que permite seguir los partidos desde la perspectiva de un jugador.

La NBA también ha programado el All-Star Game en un horario, las 14H00 locales del domingo (22H00 GMT), inusualmente accesible para los aficionados europeos.

Las jugadas más espectaculares o llamativas de la NBA se comparten desde hace años de forma libre en las redes, a diferencia de algunos de sus competidores que restringen sus imágenes a sus canales o medios con derechos.

"Adam Silver tuvo la visión de considerar la accesibilidad a nuestros contenidos en redes como un snack que conduce al consumo de la NBA en directo en la cancha, en televisión o en streaming", explica Brabants, que pretende "permitir que nuestros aficionados consuman la NBA sin importar su huso horario".

"Este contenido gratuito y fácil de compartir aporta oxígeno a este ecosistema. Los extractos generan el entusiasmo y el compromiso que llevará físicamente a la gente al partido", resume.

- El proyecto Europa -

El siguiente y complejo paso de la liga es la creación para finales de 2027 de una "NBA Europa", diseñada para atraer a las grandes marcas del fútbol del Viejo Continente como el Real Madrid o el Paris Saint-Germain y promover la construcción de nuevos pabellones.

La NBA ya creó una competición en África y celebró su regreso a China con partidos de pretemporada el año pasado, tras varios años alejada por tensiones diplomáticas.

En la cúpula de la NBA no hay temor a que este nuevo torneo desvíe a los aficionados europeos de la liga norteamericana: "Hay margen para un crecimiento exponencial" sin riesgo de "canibalización", consideró Brabants.