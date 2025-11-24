El kazajo Gennady Golovkin, nuevo presidente de World Boxing

El kazajo Gennady Golovkin, excampeón mundial de peso medio y subcampeón olímpico en Atenas 2004, fue elegido este domingo presidente de World Boxing, una Federación Internacional de Boxeo de reciente creación.

Era el único candidato en liza y fue designado por aclamación en el Congreso de la organización en Roma.

"Es un privilegio ser elegido como nuevo presidente de World Boxing. Pero esto es solo el comienzo. A partir de hoy, los deportistas estarán en el centro de todas las decisiones", dijo Golovkin, citado en el comunicado que anunció su elección.

"En el camino hacia LA28 (los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028), vamos a recuperar la confianza en el boxeo olímpico y asegurar nuestro lugar en Brisbane (en los Juegos Olímpicos de 2032) y más allá. Es el momento de que el boxeo avance como una familia unida", agregó.

El canadiense Ryan O'Shea fue elegido por su parte como vicepresidente por segundo mandato consecutivo.

Golovkin, de 43 años, era el único nombre en la lista de aspirantes a la presidencia, establecida por un comité de selección independiente.

Sucederá en el puesto al neerlandés Boris van der Vorst, elegido en 2023 y que renunció a un nuevo mandato.

Creada en 2023, World Boxing está por ahora reconocida de manera "provisional" por el Comité Olímpico Internacional (COI) como la instancia de gobierno de este deporte, en sustitución de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), dirigida por el ruso Umar Kremlev.

Después de su medalla olímpica en 2004, Golovkin disputó 45 combates profesionales, con un balance de 42 victorias, 37 de ellas por KO.

En su exitosa carrera llegó a lucir los cinturones de campeón mundial de peso medio de la Asociación Mundial (AMB), el Consejo Mundial (CMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).