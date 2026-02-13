El kazajo Shaidorov sorprende con oro olímpico en patinaje artístico, Malinin octavo

Sorpresa absoluta en el patinaje artístico: el kazajo Mijail Shaidorov se proclamó campeón olímpico este viernes en la prueba individual en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, donde el grandísimo favorito Ilia Malinin apenas pudo ser octavo.

Shaidorov, que era quinto después del programa corto del martes, brindó el programa libre de su vida para acumular 291,58 puntos en el Milano Ice Skating Arena.

Hasta ahora, Shaidorov tenía como principales logros la plata en el Mundial del año pasado en Boston, por detrás de Malinin, y una victoria también en 2025 en el prestigioso campeonato de los Cuatro Continentes.

El japonés Yuma Kagiyama se colgó la medalla de plata (280,06 puntos), igual que hace cuatro años en los Juegos de Pekín, mientras que el bronce fue para otro japonés, Shun Sato (274,90 puntos).

Malinin parecía destinado a la victoria, después de haber dominado ampliamente el programa corto del martes y tras llegar avalado por un ciclo olímpico espectacular.

Vigente doble campeón mundial, el prodigio estadounidense de orígenes uzbekos, de 21 años, llevaba invicto dos años y medio, después su derrota en el Grand Prix de Francia en Angers en 2023.

En su programa libre de este viernes, donde se esperaba una nueva exhibición por su parte, Malinin apenas obtuvo la decimoquinta mejor puntuación, lo que le lastró hasta el octavo puesto de la clasificación final (264,49 puntos), a 27 puntos del ganador.

Con un diploma olímpico, conseguido por menos de un punto, Malinin rebaja considerablemente su balance olímpico, después de las buenas sensaciones transmitidas en la prueba por equipos, donde condujo el pasado domingo al Team USA a lo más alto del podio.

En la final de este viernes participaba un patinador latinoamericano, el mexicano Donovan Castillo, abanderado de su país en estos Juegos.

Castillo, con 219,06 puntos, quedó en el puesto 22 entre los 24 finalistas, precisamente el mismo que obtuvo en su anterior participación olímpica, Pekín 2022.