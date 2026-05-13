El keniano Sabastian Sawe correrá el maratón de Berlín en septiembre

Tras convertirse en abril en el primer hombre en romper la mítica barrera de las dos horas en un maratón oficial (1 h 59:30), el keniano Sabastian Sawe estará el 27 de septiembre en la salida del maratón de Berlín, anunciaron este miércoles los organizadores.

"Estoy muy contento de volver a Berlín", declaró Sawe, citado en el comunicado difundido por la organización, sobre el maratón de la capital alemana que ya había ganado en 2025.

El keniano de 31 años entró desde entonces en otra dimensión al convertirse, el 27 de abril, en el primer hombre en completar un maratón oficial por debajo de las dos horas, cruzando la línea de meta del maratón de Londres en 1 hora 59 minutos 30 segundos, es decir, más de un minuto mejor que el antiguo récord mundial (2 h 00:35 de Kelvin Kiptum).

"Mucha gente se pregunta cuáles van a ser mis objetivos esta vez. Después de Londres, solo puedo decir que voy a entrenar lo mejor posible para correr lo más rápido posible en Berlín", afirmó Sawe.

Sobre el papel, el recorrido muy llano del maratón de Berlín es aún más propicio para las marcas que el de Londres.

En 2025, Sawe había ganado la carrera en 2 horas 02 minutos 16 segundos a pesar del calor y la humedad en la capital alemana aquel día y pese a haberse quedado solo en cabeza, sin liebre, desde el kilómetro 24.