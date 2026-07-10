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El keniano Wanyonyi bate récord mundial de 1.000 metros en Mónaco

El keniano Wanyonyi bate récord mundial de 1.000 metros en Mónaco
El keniano Emmanuel Wanyonyi posa con el marcador electrónico que recoge su nuevo récord mundial de 1.000 metros, con el que ganó la reunión de Mónaco, el 10 de julio de 2026 Valery HACHE
AFP
10 de julio de 2026

El campeón olímpico y mundial keniano de 800 metros Emmanuel Wanyonyi batió el récord del mundo de 1.000 metros, una distancia no olímpica, con un crono de 2 minutos, 11 segundos y 83 centésimas, este viernes en la reunión de Mónaco.

El mediofondista de 21 años quebró así la plusmarca anterior, que tenía su compatriota Noah Ngeny desde que corrió en 2:11.96 en Rieti (Italia) en septiembre de 1999.

La carrera de 1.000 metros, una distancia que no se corre ni en Mundiales ni en Juegos Olímpicos, reunía a grandes nombres del medio fondo y era de las más esperadas de esta cita en el Principado.

Wanyonyi tomó los mandos de la carrera a 200 metros de la meta, seguido de cerca por el británico Jake Wightman.

En los últimos 100 metros, el keniano aceleró para superar el ritmo de la "wavelight", el indicador lumínico que marca el ritmo de un nuevo récord del mundo, que Wanyonyi rebajó ahora por 13 centésimas.

Wightman fue segundo (2:12.77) y el tercer lugar fue para el argelino Djamel Sedjati (2:13.94).

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