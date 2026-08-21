El legado de “Matador”

ML | El Pleno Legislativo aprobó en tercer debate el proyecto de ley que crea la Orden Nacional al Honor Futbolístico Luis “Matador” Tejada, un reconocimiento que busca preservar el legado de uno de los grandes referentes de nuestro fútbol y honrar los méritos de los futbolistas panameños.

“Luis ‘Matador’ Tejada no solo defendió los colores de Panamá; también nos regaló momentos que forman parte de nuestra memoria deportiva y llevó el nombre de nuestro país a escenarios internacionales”, explicaron los diputados al momento de votar.

El documento espera la firma del presidente para su sanción.