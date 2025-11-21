El legado de un campeón

Pedro “El Rockero” Alcázar, cuyo nombre real era Guillermo González, nació el 16 de septiembre de 1975 en la provincia de Darién. Desde muy joven descubrió su pasión por el boxeo donde empezó a entrenar a los 10 años, bajo el impulso de su padre, y pronto evidenció un talento especial para el ring.

Alcázar se forjó en los gimnasios locales, participando en torneos amateurs donde ganó reconocimiento al obtener títulos como los Guantes de Oro y una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de 1994. Se convirtió en profesional en 1995, y su carrera estuvo marcada por una racha impresionante.

Antes de disputar el campeonato mundial, acumuló un récord sin derrotas. El momento más alto de su carrera llegó cuando ganó el título mundial Súper Mosca de la Organización Mundial de Boxeo, un logro que lo consagró como uno de los púgiles más prometedores del país.

Además, tuvo el apoyo y mentoría de leyendas del boxeo panameño; entre ellos Roberto Durán, quien lo guió en varios momentos de su carrera. El 22 de junio de 2002, enfrentó al mexicano Fernando Montiel en Las Vegas, donde perdió su corona.

Aunque en los exámenes médicos después de la pelea no se detectaron lesiones graves, al día siguiente sufrió un colapso en su habitación de hotel. Fue llevado a un hospital, y falleció, a causa de una inflamación cerebral.