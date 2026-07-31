El legendario defensa italiano Franco Baresi fallece a los 66 años

El legendario defensa italiano Franco Baresi, emblemático capitán del gran AC Milan de los años 80 y 90, con el que ganó tres Champions y seis campeonatos de Italia, murió a los 66 años, anunció el viernes el club milanés.

"La historia completa del AC Milan está de luto por la muerte de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del Club, al igual que su icónica camiseta con el número 6", escribió en X el equipo, del cual se había convertido en vicepresidente honorario en 2020.

Campeón del mundo con Italia, aunque sin jugar, en 1982 y finalista del Mundial de 1994, Baresi es considerado uno de los mejores defensores de la historia.

El AC Milan no especificó las causas de su muerte, pero el exfutbolista se había sometido a una intervención quirúrgica en agosto de 2025 para extirparse un nódulo pulmonar.

"Queridos 'tifosi', me llevará un poco de tiempo recuperar todas mis fuerzas", había declarado al respecto.

Nacido en Lombardía (norte) en mayo de 1960, Franchino "Franco" Baresi se incorporó a las categorías juveniles del AC Milan en 1974, antes de pasar al primer equipo en 1978, a los 17 años y 11 meses.

Se convirtió en titular a los 18 años y luego en capitán a los 22, gracias a su técnica, su capacidad de anticipación y de marcaje y su carácter de líder, que compensaban un físico considerado delgado.

Posteriormente, formó junto a Paolo Maldini, Mauro Tassotti y Alessandro Costacurta una defensa temida por todos los delanteros de Europa.

Segundo en el Balón de Oro de 1989, detrás de su compañero de equipo holandés Marco van Basten, Baresi se retiró en 1997, tras 719 partidos con los Rossoneri, un récord solo superado por Maldini.

Además de la camiseta roja y negra, Baresi vistió la azul de la Nazionale en 81 ocasiones.

Pero tras un título mundial como suplente en 1982, no formó parte del equipo que fue a México en 1986, a raíz de un desacuerdo con el seleccionador.

Las tandas de penaltis, en las semifinales del Mundial de 1990 y luego en la final de 1994, frustraron sus esperanzas de un nuevo título.