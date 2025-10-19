El líder Toluca continúa en modo aplanadora y golea 4-0 al Querétaro

El Toluca, puntero y campeón del fútbol mexicano, dio otra muestra de su poderío al vencer con goleada de 4-0 al Querétaro, el sábado en el estadio Nemesio Diez de Toluca, por la decimotercera fecha del torneo Apertura-2025.

Los Diablos Rojos, del Toluca del entrenador argentino Antonio Mohamed, llegaron a 31 puntos y se confirmaron como líderes con la mejor ofensiva del torneo con 39 goles anotados.

"Cada partido tiene un grado de complejidad muy grande, los rivales nos quieren ganar y nos hacen el partido cerrado, y nosotros tenemos que estar muy bien para llevar este liderazgo y mantenerlo hasta el final del torneo", comentó Mohamed al término del partido.

"No somos nada favoritos, somos como cualquier equipo de los equipos que están compitiendo. No nos podemos confiar", remató.

Los Gallos Blancos del Querétaro (16º) sufrieron su octava derrota y se quedaron con 11 unidades.

La victoria escarlata comenzó a tomar forma con el 1-0 que el argentino Nicolás Castro marcó con un disparo de volea desde fuera del área (15').

Los Diablos le robaron la pelota a la defensa queretana en el primer cuarto del campo e hilvanaron una serie de toques que terminó con el 2-0 rubricado por el portugués Paulo Dias "Paulinho" con un tiro de zurda dentro del área (22').

El delantero luso llegó a 10 goles, se mantuvo como líder de la tabla de goleo individual, y sigue en franca lucha por su tercera corona de artillero consecutiva.

Alexis Vega, con un penal picado al estilo Panenka (30'), aumentó la ventaja a 3-0.

Tras pasear la pelota desde el mediocampo, el Toluca encontró el 4-0 con un toque frontal de zurda de Jesús Angulo en el área (65'); la asistencia fue de "Paulinho".

-Pachuca rescata empate ante Juárez-

En el estadio Olímpico Benito Juárez, en Ciudad Juárez, el Pachuca (6º) le sacó el empate 2-2 al cuadro local (9º).

Con el empate, los Tuzos del Pachuca llegaron a 21 puntos y los Bravos de Juárez a 19 unidades.

El brasileño Guilherme Castilho con un tiro libre (16'), a unos 30 metros del arco, adelantó 1-0 a los Bravos.

El 1-1 de los Tuzos fue obra del brasileño Robert Kenedy con un zurdazo dentro del área (20').

Juárez recuperó la ventaja con un gol en propia puerta de Luis Rodríguez en su intento por despejar la pelota en el área chica (26').

El 2-2 del Pachuca fue un autogol del colombiano Jesús Murillo (66') quien punteó la pelota dentro del área cuando el ecuatoriano Enner Valencia se aprestaba a tirar a puerta.

-Sergio Ramos salvó al Monterrey-

En el estadio BBVA, con un gol del defensa español Sergio Ramos, el Monterrey (4º) empató 1-1 con los Pumas (10º).

Con esta igualada, el Monterrey llegó a 27 puntos y los Pumas a 14 unidades.

Alan Medina adelantó 1-0 a los Pumas con una definición a segundo palo dentro del área (43'). Ramos consiguió el 1-1 para los Rayados con un penal (45+9).

En el estadio Akron, en Zapopan, el Guadalajara (8º) logró su cuarta victoria consecutiva -sexta en el torneo- al imponerse 2-0 al Mazatlán (15º).

Las Chivas, dirigidas por el argentino Gabriel Milito, llegaron a 20 puntos. Los Cañoneros se quedaron con 11 unidades.

"En el segundo tiempo tuvimos por momentos buena circulación y buen criterio con la pelota, quizás en el tramo final nos faltó la agresividad que tuvimos en el primer tiempo, pero controlamos muy bien el partido", resumió Gabriel Milito.

Armando González con un penal (33') y Bryan González con un remate de cabeza en el área chica (41') marcaron los goles para el triunfo del Rebaño.

-Cruz Azul se lleva el Clásico Joven-

La jornada se cerró en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, donde Cruz Azul vino de atrás para vencer 2-1 al América en el Clásico Joven, que se resolvió con tres goles uruguayos.

La Máquina del Cruz Azul tomó el segundo lugar al llegar a 28 puntos y bajó al tercer puesto a las Águilas del América que se quedaron con 27 unidades.

"Vimos una versión lejana del América que queremos. Tal vez fue la peor actuación nuestra en este torneo. Cuerpo técnico y jugadores debemos hacer una autocrítica, siendo duros con nosotros mismos", dijo el brasileño André Jardine, entrenador de las Águilas.

Brian Rodríguez marcó el 1-0 para las Águilas al resolver en el área celeste (31') un largo servicio que le enviaron desde el primer cuarto del campo.

El 1-1 de La Máquina fue obra de Gabriel Fernández (33') al aprovechar una pelota que el defensa americanista Kevin Álvarez le retrasó a su portero Ángel Malagón.

Ignacio Rivero, con un disparo de media vuelta dentro del área (67'), le dio el 2-1 al Cruz Azul.

--Resultados de la jornada

-Viernes:

Puebla-Tijuana 4-3

Atlético San Luis-Atlas 2-0

Tigres-Necaxa 5-3

-Sábado:

Santos-León 2-0

Juárez-Pachuca 2-2

Toluca-Querétaro 4-0

Monterrey-Pumas 1-1

Guadalajara-Mazatlán 2-0

Cruz Azul-América 2-1

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Toluca 31 13 10 1 2 39 16 23

2. Cruz Azul 28 13 8 4 1 24 16 8

3. América 27 13 8 3 2 27 13 14

4. Monterrey 27 13 8 3 2 26 20 6

5. Tigres 26 13 7 5 1 27 13 14

6. Pachuca 21 13 6 3 4 18 15 3

7. Tijuana 20 13 5 5 3 26 17 9

8. Guadalajara 20 13 6 2 5 20 18 2

9. Juárez 19 13 5 4 4 18 17 1

10. Pumas 14 13 3 5 5 16 20 -4

11. Atlético San Luis 13 13 4 1 8 19 20 -1

12. Santos 13 13 4 1 8 15 21 -6

13. Atlas 13 13 3 4 6 21 29 -8

14. León 12 13 3 3 7 12 24 -12

15. Mazatlán 11 13 2 5 6 15 23 -8

16. Querétaro 11 13 3 2 8 14 25 -11

17. Necaxa 9 13 2 3 8 14 26 -12

18. Puebla 8 13 2 2 9 14 32 -18