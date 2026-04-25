El maratón de Londres, entre el deporte y la fiesta popular

Como cada año, el maratón de Londres reunirá a decenas de miles de participantes en las calles de la capital británica, este domingo en un evento deportivo que tiene también una fuerte carga social y solidaria.

Se esperan más de 59.000 participantes en la línea de salida en Greenwich, al este de la ciudad, todo un récord para afrontar un trazado de 42,195 km que recorrerá lugares de tarjeta postal, Tower Bridge y Big Ben incluidos, antes de concluir delante del Palacio de Buckingham.

Entre los corredores amateurs, la principal motivación estará en mejorar los cronos personales y colaborar de paso en la recaudación de fondos para causas sociales.

Por algo esta carrera es considerada el mayor evento de recaudación de fondos en un mismo día en el mundo.

Todo ello en un previsible clima festivo, en el que también se espera que muchos participantes, entre los que han obtenido uno de los codiciados dorsales, acudan disfrazados y capten así la atención de los camarógrafos y fotógrafos.

Como cada año, han sido muchos más los corredores interesados en participar que los que finalmente podrán hacerlo: este año hubo más de un millón de personas que optaron a una de las casi 60.000 plazas.

Por ello, según la prensa, los organizadores planean un formato nuevo para 2027, dividido en dos días y que permitiría aumentar el número de participantes a 100.000.

- En busca del récord mundial -

Pero más allá del componente lúdico, solidario o social de este maratón, se trata de uno de los más prestigiosos del calendario para los atletas especialistas en esta mítica distancia.

El keniano Sabastian Sawe y la etíope Tigst Assefa estarán en la salida para tratar de defender sus coronas del año pasado.

Sawe corrió en la edición de 2025 en 2h02:27, segundo mejor tiempo de la historia, y será el rival a batir, con permiso del campeón olímpico etíope Tamirat Tola y del ugandés Jacob Kiplimo, segundo el año pasado (2h03:37).

Se espera también con expectación la actuación del etíope Yomif Kejelcha, segundo mejor de la historia en la media maratón (detrás de Kiplimo) y que, a sus 28 años, se alinea por primera vez en la distancia reina.

En la mente de estas figuras está el récord del mundo del keniano Kelvin Kiptum (2h01:25), fallecido a principios de 2024 en un accidente de tráfico.

En la categoría femenina la competencia se presenta especialmente feroz.

Han sido bajas la campeona olímpica neerlandesa Sifan Hassan y la campeona mundial keniana Peres Jepchirchir, por lo que la batalla parece estar entre Tigst Assefa y dos kenianas, Joyciline Jepkosgei y Hellen Obiri.

"Mi preparación ha ido bien, creo que incluso mejor que la del año pasado, así que creo que puedo batir el récord", afirmó en conferencia de prensa Assefa, que el año pasado estableció un récord mundial en una carrera exclusivamente femenina (2h15:50), rebajando la anterior plusmarca en medio minuto.

En pruebas mixtas, el récord mundial femenino de maratón es sensiblemente más bajo, el crono de 2h09:56 de la keniana Ruth Chepngetich, una atleta actualmente suspendida por dopaje.