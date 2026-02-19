El Mercedes de Antonelli, un pasito por delante de McLaren en los ensayos de F1

El joven piloto italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, superó este jueves por escaso margen al australiano Oscar Piastri (McLaren) y a dos campeones del mundo, el neerlandés Max Verstappen y el británico Lewis Hamilton, en los ensayos de pretemporada de la F1 en Baréin.

En este segundo y penúltimo día de rodaje sobre el circuito de Sakhir, situado en pleno centro de esta pequeña isla del Golfo, las cuatro mejores escuderías de Fórmula 1 en 2025 -McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari- volvieron a dominar los ensayos.

Antonelli, de 19 años, compañero del británico George Russell, que había sido el más rápido el miércoles, dio su mejor vuelta en 1 minuto 32 segundos y 803 milésimas. Piastri, de McLaren, terminó a 58 milésimas del italiano.

El Red Bull de Verstappen, en tanto, dio 139 vueltas al circuito este jueves, terminando con el tercer mejor tiempo a 359 milésimas del hombre más rápido del día.

En cuanto a Hamilton, que inicia su segunda temporada en Ferrari, fue cuarto a 605 milésimas.

El pequeño reino del Golfo albergó la semana pasada una primera tanda de test y, de miércoles a viernes, seguirá con su circuito de Sakhir abierto a los 11 equipos del paddock.

- Sorpresas en el Top-10 -

Las formaciones continúan en su proceso de adaptación a las nuevas reglas sobre motores, chasis, aerodinámica, neumáticos y carburantes, antes del inicio de la temporada en Melbourne (Australia) el 8 de marzo.

La semana pasada, las cuatro escuderías más fuertes dominaron los ensayos, aunque ninguna de ellas se atrevió a autoproclamarse favorita para el Mundial de constructores ganado en 2024 y 2025 por McLaren, equipada con motores Mercedes.

Las sorpresas positivas del día las dieron pilotos de escuderías más modestas: el argentino Franco Colapinto (Alpine) firmó el sexto mejor tiempo, el alemán Nico Hülkenberg (Audi) fue séptimo, y el francés Esteban Ocon (Haas) terminó noveno.

Por contra, Aston Martin y su motor Honda siguen dando motivos para preocuparse: el dos veces campeón del mundo español, Fernando Alonso, vio interrumpida su sesión por una nueva avería y concluyó en penúltima posición, a más de 4,5 segundos de Antonelli.

- Clasificación del segundo día de la segunda tanda de ensayos de pretemporada este jueves en el circuito de Sakhir, en Baréin:

1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) en 1:32.803 (79 vueltas)

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 0.058 (86)

3. Max Verstappen (NED/Red Bull) a 0.359 (139)

4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 0.605 (78)

5. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 0.650 (72)

6. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) a 1.015 (120)

7. Nico Hülkenberg (GER/Audi) a 1.184 (73)

8. George Russell (GBR/Mercedes) a 1.308 (77)

9. Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1.398 (58)

10. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 1.729 (106)

11. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) a 1.752 (117)

12. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) a 2.460 (29)

13. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 2.476 (69)

14. Sergio Perez (MEX/Cadillac-Ferrari) a 2.566 (50)

15. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) a 4.669 (68)

16. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrai) a 7.390 (58)