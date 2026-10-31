El Milan gana el derbi al Inter y hace líder a la Lazio

El Inter de Milán, vigente campeón, sufrió su primera derrota en la Serie A 2026-2027 y lo hizo además ante su vecino y enemigo histórico, el AC Milan, que le superó 3-1 en el Derbi de la Madonnina de este sábado en la 10ª jornada.

Por esta derrota, el Inter cede por diferencia de goles (+13 frente a +15) el liderato a la Lazio, que también suma 25 puntos y que puede destacarse en solitario el domingo, cuando recibirá al Cagliari en el Olímpico de la capital.

Para el AC Milan, la victoria de este sábado tiene un sabor especial y permite a los Rossoneri entrar provisionalmente en la zona Champions al colocarse cuartos, a cuatro puntos de los dos colíderes.

El Inter acumula títulos y es el equipo hegemónico del fútbol italiano en los últimos años, pero no gana el derbi milanés desde abril de 2024.

El Milan encadena un cuarto triunfo seguido y un octavo partido consecutivo sin perder, entre todas las competiciones, y se da un nuevo impulso en la carrera por la Scudetto.

El inicio del partido fue letal para el Inter, que se vio pronto con un 2-0 adverso en el marcador de San Siro, el estadio que ambos clubes comparten: el estadounidense Christian Pulisic (4') y el francés Adrien Rabiot (10') anotaron poco después del pitido inicial.

El Inter pudo acortar en el 22' gracias a Alessandro Bastoni pero en el 43' el belga Diego Moreira amplió de nuevo el margen del AC Milan, antes de una segunda mitad donde el marcador no se movió.

- Misión cumplida para la Roma -

El revés del Inter beneficia además a la Roma, tercera de la tabla, que se acerca ahora a solo un punto después de su victoria 5-2 en el campo del Udinese en el turno anterior de este sábado.

Todavía invicta en esta edición de la liga italiana, la Roma sumó una séptima victoria gracias a cuatro tantos conseguidos en la primera parte, por medio de Bryan Cristante (10'), el portugués Rodrigo Mora (31'), el neerlandés Donyell Malen (33') y el marfileño Evan N'Dicka (37').

El Udinese acortó la desventaja en la segunda mitad, con dianas de Nicolo Zaniolo (50') y Matteo Palma (78'), pero sin poder reengancharse finalmente al partido.

Con el tiempo cumplido, Daniele Ghilardi firmó el quinto y definitivo para los visitantes.

Por su parte, el Udinese cae al penúltimo puesto (19º), con solo cinco puntos esta temporada, y su entrenador Kosta Runjaic, que ocupa el puesto desde 2024, queda en serio riesgo.

- Gustavo Varela suma y sigue -

En el primer partido del día y de la décima jornada del Calcio, el Bolonia ganó con remontada incluida ante el Monza (2-1).

El atacante portugués Gustavo Varela abrió el marcador en el minuto 6 y sumó así su noveno tanto de la temporada, lo que permite al joven de 21 años ponerse primero en la tabla de máximos anotadores, con uno de ventaja sobre Antonio Raimondo, del Frosinone.

Hijo de un exdelantero internacional caboverdiano que estuvo en activo hasta 2025, Gustavo Varela es una de las caras nuevas este curso en el fútbol italiano, después de formarse y darse a conocer en el PAOK Salónica griego y en el Benfica portugués.

El Bolonia igualó con una soberbia volea de Tommaso Pobega (33') y se adelantó luego de penal gracias a Federico Bernardeschi (59').

El Monza pudo igualar en el 81', pero Patrick Cutrone falló un penal, adivinado por el guardameta Lukasz Skorupski.

El Bolonia registra su cuarto triunfo en las cinco últimas jornadas y sigue su escalada en la tabla: es noveno, con 14 puntos, mientras que el Monza registra su tercer revés consecutivo y es solo decimosexto, con 7 unidades.